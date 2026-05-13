Быстро уберут жир с живота: диетолог советует употреблять эти 7 продуктов при похудении

Чтобы уменьшить объем талии, обычно нужно сочетать несколько факторов, прежде всего рацион питания и физические упражнения, пишет Eat This, Not That.

Диетолог Тара Коллингвуд отметила, что некоторые продукты лучше других способствуют сжиганию жира.

Недавно она поделилась своими любимыми продуктами для похудения. Вот 7 продуктов повседневного потребления, которые быстро уменьшают жир на животе:

1. Авокадо

"Богатые полезными жирами (мононенасыщенными), авокадо помогают регулировать уровень сахара в крови, уменьшают тягу к еде и дольше обеспечивают чувство сытости, способствуя уменьшению жира на животе", – рассказала диетолог.

В статье отмечается, что вы можете добавить его в салат, размять и приготовить тосты с авокадо или есть как гарнир к завтраку, обеду или ужину. Однако старайтесь не переусердствовать, поскольку авокадо содержит немалое количество калорий.

2. Яйца

Яйца – один из самых универсальных продуктов питания и отличный источник питательных веществ для тех, кто стремится похудеть.

"Яйца содержат большое количество высококачественного белка, способствуют ощущению сытости, стабилизируют уровень сахара в крови и помогают организму сжигать больше калорий во время пищеварения (термический эффект пищи)", – поделилась Коллингвуд.

В то же время, они содержат немалое количество жира и калорий, поэтому стоит смешивать одно-два яйца с яичными белками, чтобы добавить белка без значительного увеличения калорийности.

3. Ягоды

По словам Коллингвуд, ягоды, в частности черника, клубника и малина, – это еще один замечательный продукт для уменьшения жира на животе.

"Ягоды содержат мало калорий, но много клетчатки и антиоксидантов, которые борются с воспалением и способствуют сжиганию жира, особенно в области живота", – отметила диетолог.

В статье отмечается, что ягоды можно употреблять разными способами – как свежими, так и замороженными. Их можно есть отдельно, добавлять в йогурт или хлопья или смешивать в смузи.

4. Оливковое масло

Оливковое масло, хотя и содержит жиры, но это полезные жиры, которые помогут вам сжигать жир.

"Это полезный жир, который помогает контролировать аппетит и способствует жировому обмену. Несколько капель масла на салатах или при приготовлении блюд могут иметь значительный эффект, не добавляя лишних калорий", – отметила диетолог.

5. Орехи

Орехи – еще один источник полезных жиров, которые помогают сжигать жир. К ним относятся миндаль, грецкие орехи и фисташки.

"Богатые полезными жирами и белком, орехи помогают укротить аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и способствуют здоровому обмену веществ. Просто придерживайтесь нормы – небольшая горстка в день!", – советует Коллингвуд.

Отмечается, что орехи можно съесть в качестве перекуса, добавить в салат или использовать при приготовлении любимых блюд.

6. Фасоль и чечевица

По словам Коллингвуд, бобы – в частности белые, черные и пинто – а также чечевица являются еще одним продуктом, способствующим сжиганию жира на животе.

"Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка они стабилизируют уровень сахара в крови и улучшают пищеварение, помогая дольше чувствовать сытость", – пояснила диетолог.

Их можно подавать в качестве гарнира или даже добавлять в салат, чтобы получить дополнительную порцию питательных веществ.

7. Листовая зелень

Коллингвуд рекомендует шпинат, капусту кале и рукколу.

"Зелень – это низкокалорийный, питательный и богатый клетчаткой продукт, который способствует пищеварению, уменьшает вздутие живота и помогает создать дефицит калорий для сжигания жира", – поделилась она.

Приготовьте из нее салат, обжарьте в качестве гарнира или добавьте в яичницу, чтобы сделать блюдо еще вкуснее.

"Конечно, ни один продукт сам по себе не поможет избавиться от жира на животе. Для достижения наилучших результатов сочетайте их с достаточным потреблением жидкости, физическими упражнениями и полноценным сном!", – подчеркнула Коллингвуд.

