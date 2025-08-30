Страдают люди и черепахи: новый риск для коралловых рифов Гавайев обнаружили ученые

Уникальная экосистема страдает из-за сточных вод.

Ежедневно около 208 миллионов литров сточных вод попадают в подземные воды вблизи побережья Гавайев, создавая серьезную угрозу для коралловых рифов. Об этом говорится в статье газеты Іпԁепԁепԁепт.

Экосистема коралловых рифов, которых там более 1660 квадратных километров, является жизненно важной для морской фауны. Кораллы поддерживают жизнь более чем 7 тысяч видов морских растений и животных, включая зеленых морских черепах и тропических рыб.

Исследование, которое провели ученые из университета Аризоны, показало, что загрязнение коснулось почти половины из проверенных 50 участков вдоль побережья, которое протянулось почти на 200 километров. В 23% случаев уровень бактериального загрязнения превышал безопасные пределы для людей. Ведь сточные воды несут с собой бактерии и вирусы. А вещества, которыми могут питаться водоросли, способствуют разрастанию водорослей, а это угрожает кораллам.

Чтобы выявить масштабы проблемы, ученые использовали сочетание высокотехнологичных методов: сенсоры и специальные камеры, установленные на вертолете. Брались также полевые пробы и разрабатывались статистические модели. Это позволило точно определить участки с повышенным уровнем загрязнения и проследить, как сточные воды проникают в море.

Наиболее уязвимым оказался регион Южная Кона на Большом острове, где активная застройка и вулканический грунт позволяют стокам быстро распространяться по подземным системам. Это особенно опасно для залива Кеалакекуа, который является средой обитания морских черепах и редких рыб.

Ученые подчеркивают, что проблема обусловлена большим количеством устаревших выгребных ям, неисправными системами очистки и урбанизацией побережья. Они призывают к внедрению новых систем очистки стоков, экологической инфраструктуры и программ по восстановлению рифов.

Как писал УНИАН, кораллам на знаменитом Большом Барьерном рифе грозит обесцвечивание. Это опасное явление, причина которого, как считают ученые, в повышении температуры воды в океане. Ученые детально исследовали участок рифа вблизи острова Лизард. Оказалось, что после обесцвечивания умирают до 99 процента кораллов. Это означает, тепловой стресс приводит к катастрофическим последствиям для экосистем.

