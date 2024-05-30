Помимо Италии, древнеримские амфитеатры можно увидеть еще в нескольких других странах Европы.

Согласно недавнему исследованию, римский Колизей входит в десятку самых желанных достопримечательностей мира. Одновременно итальянская столица является одним из самых переполненных туристами городов мира, где в топ-сезон просто не протолкнуться.

Для тех, кто очень хочет увидеть "Колизей", но с удовольствием избежал бы толп (при этом сэкономив), издание Travel Off Path составило список из четырех красивых и доступных по цене городов Европы, где также есть свои древние амфитеатры, очень похожие на символ Рима.

1. Верона, Италия. Этот очаровательный город на севере страны расположен в часе езды на поезде от Венеции. В первую очередь Верона ассоциируется с трагедией Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", ведь именно в этом городе писатель поместил события своего произведения.

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Однаке даже без этого городу есть что показать, ведь Верона считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских поселений: ее арена, построенная в 30 году нашей эры, по-прежнему принимает гостей для живых выступлений – от поп-артистов до оперных звезд, в отличие от Колизея, превращенного в музей.

При этом Верона заметно дешевле, чем Рим: ночь в отелях в центре города там стоит от 91 доллара, а на питание туристы тратят в среднем 58 долларов в день.

2. Ним, Франция. Один из самых "римских" городов за пределами современной Италии расположен на юге Франции, недалеко от побережья Средиземного моря, и резко контрастирует с остальными французскими городами. Здесь нет никаких широких бульваров – вместо этого туристов встречают узкие пешеходные переулки, окруженные миниатюрными зданиями цвета охры с классическими итальянскими зелеными ставнями. Изюминка города – римский храм первого века, внесенный в список ЮНЕСКО, второй по степени сохранности после римского Пантеона.

Посещая Ним, туристы в срежнем тратят 44 доллара в день на питание, 26 долларов на местный транспорт и от 50 до 72 долларов за ночь на одноместные номера в скромных отелях в нескольких минутах ходьбы от местного амфитеатра.

3. Арль, Франция. Всего в получасе поезда от Нима находится еще одно хорошо сохранившееся римское поселение, которому более двух тысячелетий, с компактным "мини-Колизеем", историческими аббатствами и мощеными улицы, ведущими к летним цветникам.

Главной достопримечательностью Арля является амфитеатр, в котором, как и в Ниме и Вероне, по сей день проводятся масштабные мероприятия. Но помимо посещения амфитеатра, туристы могут прогуляться в похожем на лабиринт Старом городе, отведать традиционные провансальские блюда в местных пивных, полюбоваться романской церковью Св. Трофима XII века, объявленной памятником наследия ЮНЕСКО, и посетить фермерский рынок.

При этом этот "миниатюрный Рим" удивительно доступен для посещения: стоимость отдельных номеров в центральных отелях и гостевых домах этим летом стартует от 56 долларов, даже несмотря на вызванный Олимпийскими играми рост цен в других частях Франции.

4. Пула, Хорватия. Этот прибрежный курортный город на малозаметном хорватском полуострове Истрия может похвастаться доступом к морю, более конкурентоспособными ценами, умеренным скоплением людей и архитектурным богатством, которое вполне может соперничать с Римом.

В Пуле есть охраняемая гавань, практически нетронутая с древних времен, усеянная руинами. Среди них – знаменитая Пула-Арена, амфитеатр, построенный в I веке, и один из шести крупнейших в мире, сохранившихся до наших дней.

При этом "Рим на Адриатике" невероятно доступен по цене: здесь есть множество семейных ресторанов, где подают домашнюю пасту с морепродуктами за 12-15 долларов, щедрые двойные порции мороженого за ничтожные 4 доллара, а также гостевые дома всего за 54 доллара.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три великолепных острова Средиземноморья, гже можно избежать толп этим летом.

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