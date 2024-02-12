"Люблю" и "кохаю" - в чем разница и когда какое слово стоит употреблять.

Как на украинском будет "Я тебя люблю"? Нужно говорить "люблю" или "кохаю"? В нашем языке есть оба слова, впрочем, они не всегда могут заменить друг друга, а в определенных случаях их лучше не путать. Давайте разберемся, что означает каждое из них и когда лучше сказать "люблю", а когда все-таки - "кохаю".

Как правильно - кохаю или люблю

Иногда можно услышать - "кохаю Украину". Тем, кто хорошо знает украинский язык, это всегда режет слух, другие же руководствуются правилом перевода с русского на украинский: русская "любовь" - это украинское "кохання". Но на самом деле в украинском языке есть и "кохання", и "любов", поэтому можно и "кохати" и "любити". Только употреблять эти слова надо в зависимости от контекста.

Обратимся к академическому толковому словарю украинского языка (СУМ). Вот как в нем трактуется слово "любити":

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ЛЮБИТИ, люблю, любиш; мн. люблять; недок., перех. 1. Відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого-, чого-небудь - "Як я люблю тебе, мій рідний краю, Як я люблю красу твою, твій люд" (Іван Франко); "Шевченко палко любив свій народ, він любив усе краще, що є в народах світу" (Олександр Корнійчук).

Но есть у этого слова и другое толкование - оно может употребляться в значении "кохати":

2. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі; кохати (у 1 знач.) - "Енея так вона любила, Що аж сама себе спалила" (Іван Котляревський); "Мокрина довго любила його та все давала гарбузи своїм женихам" (Иван Нечуй-Левицький).

Также слово "любити" может употребляться в значении:

иметь интерес, влечение к чему-либо - "Всі вони позвикали робить влітку на полі, на вольному повітрі; всі любили хліборобство" (Иван Нечуй-Левицкий);

испытывать удовольствие от чего-либо - "Я люблю складні операції. Хірург мусить бути озброєним" (Александр Корнейчук);

иметь склонность, страсть к чему-либо - "Горпина не їла - вона змалку не любила молочної каші" (Панас Мирный);

нуждаться в каких-то условиях как наиболее благоприятных для существования, роста и т.п. - "Виноград любить, щоб коло нього ходити" (Михаил Коцюбинский).

Слово "любить" употребляется в несколько ином значении:

КОХАТИ, аю, аєш, недок., перех. 1. Почувати, виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі - "Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала, мій сину" (Марко Вовчок); "Як-то чудно у світі діється, що, кого щиро кохаєш, — одвертається від тебе та ще й кепкує, зневажає; кого ж ненавидиш, дивиться на його не хотіла б — у вічі лізе!.." (Марко Кропивницький).

Впрочем,

редко это слово может употребляться в значении любить - "Хто кохав життя ледаче, Непереливки тому" (Леонид Глебов);

бережно выращивать, лелеять что-либо, ходить около чего-то, воспитывать - "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок); "Доню моя, доню моя, Цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, Кохала, ростила На лишенько..." (Тарас Шевченко).

Проще говоря, слово "любити" в украиснком языке может употребляться для описания любых нежных чувств, в том числе и любви. Слово "кохати" - в основном употребляется для описания отношений с половым оттенком: "Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями" (Тарас Шевченко). И это главное, чем отличается "люблю" от "кохаю" в современном употреблении.

"Кохати" можно:

Наталью;

Сашу;

девушку;

парня;

мужчину;

жену и т. д.

"Любити" можно:

Украину;

борщ;

сына;

маму;

чтение;

путешествия и т.п.

В слове "кохати" - больше страсти, чем в слове "любить". "Кохати" употребляется в более узком значении, а "люблю" - отводит акцент со страсти на любовь более широкую, но в то же время и не умаляет его.

Поэтому маме, папе, бабушке и т.д. нужно говорить "Я тебя люблю", а жене, мужу и признаваться в любви нужно фразой "Я тебе кохаю".

Ранее мы рассказывали, насколько могут быть изысканными украинские ругательства без русского мата и как правильно послать на украинском.

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