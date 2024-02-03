Чем украинские матерные слова отличаются от русских и смешные украинские ругательства.

3 февраля - Всемирный день борьбы с нецензурной лексикой. Предлагаем бороться с русским матом отборной украинской бранью! Потому что украинские матерные слова - совсем не те, о которых вы подумали. Во-первых, они колоритные, во-вторых, могут звучать безобидно и даже смешно, и в-третьих - не имеют ничего общего с русским матом. Как ругаться на украинском изысканно и не употребляя русского мата - в нашей подборке.

Русские и украинские ругательства и мат - в чем разница

Начнем с того, что русские матерные слова невозможно перевести на украинский, потому что в нашем языке таких слов нет. Да, русский мат вошел в обиход еще во времена Союза и, к сожалению, прижился, но украинцы так никогда не ругались.

Основное отличие между украинской и русской бранью в том, что в русском мате все сводится к половому акту и репродуктивным органам, а сама форма выражения является очень грубой и оскорбительной. В украинском мате такого нет и никогда не было - наша брань преимущественно "грешит" справлением "нужды" и местами, которые за это отвечают анатомически.

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Есть еще один момент: русский мат часто употребляют как знаки препинания, например, вместо запятой, а в украинской брани такого нет, каждое слово - это слово со значением.

Примером украинской брани может быть известное письмо запорожцев турецкому султану. Есть несколько вариантов этого шедевра, собственно, как и несколько версий того, кому письмо было адресовано. Это - первый вариант, приведенный в Википедии, и мата, как такового, здесь нет, но впечатление от этого еще сильнее:

Ти - шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого люципера секретар. Який ти в чорта лицар? Чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будем битися з тобою. Вавілонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, александрійський козолуп. Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький кат, подолянський злодіюка, самого гаспида внук і всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єси матері вірних християн! Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй за те ось куди нас!..

Возможно, прочитав такое письмо, турецкий султан предпочел бы, чтобы его просто обматерили.

Украинские ругательства - слова и выражения вместо русского мата

Как уже говорили, репродуктивные органы в русском мате не имеют украинского перевода по одной простой причине - они не употребляются в нашей брани. Зато есть другое анатомическое место, которое, наверное, очень уважают, потому что довольно часто вспоминают - извините на слове, это "ср*ка".

Другие русские матерные выражения тоже у нас не переводятся, а имеют несколько иное звучание:

Йди під три чорти!

Пішов до бісової матері!

Трясця твоїй матері… (трясця - лихорадка).

Нас*ру твоїй матері!

Ср*ти твоїй матері!

Напийся з г*вна юшки!

Ми вас відфайдолимо! (у російському варіанті це залякування статевим актом).

Не бзди! (не говори неправди, дурницю).

Поцілуй мене в ср*ку!

Нас*ри собі в голови, щоб м'якіше спать було.

В ругани нередко вспоминают рогатого с хвостом - уже сам факт такого упоминания считается большим оскорблением.

Украинские ругательства - примеры высказываний, которыми проклинают

Проклятия в украинской брани - это отдельная "парафия". Они бывают разными и иногда звучат довольно забавно. Судите сами:

А щоб твоєю мордою просо молотили …

А щоб тобі заціпило …

Матері твоїй ковінька…

А щоб ти скис!

А щоб тебе злидні обсіли!

А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

Сто чортів в печінку!

А щоб тобі повилазило… (когда кто-то чего-то в упор не видит).

А щоб ти, п*дло, дристало та й дристало…

Конечно, в каждом регионе такие фразы могут иметь разные вариации, и все же они не идут ни в какое сравнение с русскими матерными словами.

Украинские ругательства с юмором (и без нецензурных слов)

Есть у нас и еще более нежные ругательства - когда непонятно, то ли тебя обозвали, то ли просто пошутили. Эти выражения употребляют для характеристики человека или какого-то действия, неуместного или глупого:

Сказав, як у воду п*рднув! (сказал глупость).

Пішов за море ср*ти! (ушел и долго нет).

С*ре-меле-їсть! (делает несколько дел одновременно).

Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (делают кое-как).

Одною ср*кою на два базари (о человеке, который хочет успеть все.).

Згадала, як ср*ти сідала!

Пасує, як у ср*ці фіранки!

Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить - аж двоє лежить (взяла та й зїла)! (когда человек совершает ту же ошибку).

Розуму - повна ср*ка (очень заносчивый человек).

Проср*в усе на світі! (русский аналог звучит несколько по-другому).

Известны также высказывания вроде "А г*мна мерзлого не хочеш?" - в случае, когда просьбу трудно выполнить, "Як не ср*чка, так п*рдячка" - когда с каждым разом становится хуже и хуже, или же "Ср*в пес, перділи гуси" - в ситуации, когда ничего нельзя поделать.

Как ни крути, а украинский мат - это тоже часть нашего культурного достояния. Конечно, лучше не ругаться вообще, но если уж ругаться - то на красивом украинском. Впрочем, если вы видите, что у кого-то пика - хоч цуциків (пацюків) бий (то есть, очень большая), тогда советуем с ним не ругаться, от греха подальше.

Ранее мы рассказывали, как на украинском"Здравствуйте" или "Привет" - 24 варианта красивых поздравлений.

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