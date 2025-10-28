Выливание кофе в канализацию способствует повышению уровня кофеина в канализационных системах.

В Великобритании оштрафовали женщину за то, что она вылила кофе в канализацию, однако затем штраф был отменен, что вызвало дискуссию о влиянии этого напитка на окружающую среду, пишет The Independent.

В издании напомнили, что в Британии ежедневно потребляется 98 млн чашек кофе, поэтому когда его сбрасывают в канализацию, это способствует повышению уровня кофеина в канализационных системах.

"Большая часть комбинированной канализационной системы Великобритании означает, что кофеин и другие загрязнители могут попадать в реки, особенно во время сильных дождей, когда неочищенные сточные воды отводятся", - объясняют в материале.

Видео дня

Отмечается, что кофе содержит кофеин и другие соединения, которые снижают рН воды, истощают кислород и способствуют росту водорослей, нанося вред водным экосистемам. Поэтому эксперты рекомендуют не выливать в канализацию то, чего вы не хотите видеть в реке, озере, на пляже или в море, к примеру, кофе, жидкости на основе пищи, краски, горячие жиры, моющие средства или отбеливатели.

Специалисты советуют утилизировать такие отходы путем компостирования, переработки или выбрасывать их в общие мусорные баки, чтобы защитить водоемы.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, как отчистить белую обувь в домашних условиях. В частности эксперты посоветовали воспользоваться несколькими методами, которые помогут освежить вашу белую обувь и вернуть ей новый вид.

Также специалисты объяснили, можно ли есть авокадо, если оно потемнело. Известно, что авокадо становится коричневым из-за естественного процесса, который называется окислением. Обычно разница во вкусе незаметна, особенно если вы смешиваете авокадо с гуакамоле или другими ингредиентами.

Вас также могут заинтересовать новости: