В Бразилии мешок кофе продают за 20 тысяч долларов: чем он так ценен

Фермер, занимающийся выращиванием кофе, рассчитывает собрать 10 мешков редкого сорта кофе "эугениоидес".

Кофейный фермер в четвертом поколении заявил, что увеличивает объемы продаж с единственной в Бразилии плантации редкого сорта кофе "еугениоидес", стремясь получить цену, которая в 50 раз превышает стоимость зерен арабики, используемых в большинстве сортов кофе для гурманов, сообщает Reuters.

В статье говорится, что Луис Пауло Диас Перейра Филью ожидает, что его урожай кофе сорта "еугениоидес", предка растения арабики, будет продан за 190 476 долларов за 10 стандартных мешков по 60 килограммов. То есть, один мешок будет стоить 20 тысяч долларов. Отмечается, что в этом году цены на арабику упали почти до 400 долларов за мешок.

"Это чрезвычайно сладкий кофе. В нем нет горечи, поскольку по уровню кофеина его практически считают безкофеиновым", – рассказал Перейра Филью о своей продукции.

Издание сообщает, что фермер продавал мешки с этими зернами клиентам на Тайване и в Саудовской Аравии, а также в других странах. В прошлом году он продал три мешка eugenioides по 17 148 долларов каждый.

Добавляется, что эти продажи подчеркивают спрос на нишевые сорта кофе, даже несмотря на то, что общий рынок сократился по сравнению с прошлогодними рекордными показателями.

"Интерес к сорту eugenioides сейчас, на мой взгляд, очень похож на интерес к сорту "гейша" из рода арабики в начале 2000-х годов", – отметил директор по развитию стратегии в Ассоциации кофе специальных сортов (SCA) Ким Ионеску.

Он подчеркнул дефицитность и уникальный вкус, которые делают этот сорт товаром класса "люкс".

По словам Перейры Филю, кофейные кусты сорта "еугениоидес" сложны в выращивании и чувствительны к климатическим и другим факторам, поэтому имеют низкую урожайность.

Поэтому фермер ожидает, что каждый из пяти гектаров, засаженных этим сортом, даст всего по два мешка урожая, что составляет менее десятой части средней урожайности арабики.

"Это растение требует тщательного ухода, поскольку оно не подвергалось генетической селекции", – добавил Филю.

Мужчина поделился, что ему известно лишь о нескольких других хозяйствах в мире, которые планируют выращивать eugenioides в коммерческих целях.

