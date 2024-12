Некоторые виды алкоголя хороши только в холодных коктейлях.

Зима – это время для горячих напитков, в том числе алкогольных коктейлей. Помимо приятной температуры, горячие алкогольные напитки (например, горячий пунш) считаются надежным средством от простуды. В теории приготовление теплого алкогольного напитка может показаться простым: возьмите теплый напиток по вашему выбору и добавьте любой алкоголь, который у вас есть под рукой. Однако, как пишет TastingTable, есть некоторые спиртные напитки, которые лучше оставить холодными.

Джин

Джин с тоником — известный классический коктейль, освежающий в холодном виде. Однако при нагревании джина может произойти окисление и потенциально разрушить его вкус.

Кристофер Хики, мастер коктейлей с 20-летним опытом работы объясняет: "Уникальная ботаническая сложность джина может стать чрезмерной в горячих напитках. Кроме того, высокая температура может снизить крепость алкоголя, а это означает, что ароматические элементы джина и его крепость не будут выделяться в горячих коктейлях".

Текила

Лучше всего пить текилу слегка охлажденной или комнатной температуры. Это связано с тем, что при нагревании текилы снижается ее потенция и нарушается целостность аромата.

Бар-менеджер Ваэль Дик отметил, что текила "теряет свой яркий характер в жару. Тонкий танец землистых и сладких нот становится беспорядочным, оставляя после себя жгучий, почти горький вкус, который противоречит теплоте напитка".

Водка

Как рассказал Кристофер Хики, "водка имеет низкую температуру кипения и быстро испаряется под воздействием тепла, поэтому в горячих напитках вы потеряете и вкус, и потенцию. Кроме того, нагретая водка может вызывать резкое ощущение жжения, а это совсем не то ощущение, которое большинство людей ищут в теплых коктейлях".

Уилл Ривас, директор по напиткам ресторана Rafael в Нью-Йорке, отмечает, что нагревание водки "усиливает ее вкус, превращая тонкую нейтральность в лекарственную резкость, которая подавляет чувства".

Саке

"Единственный напиток, который я бы никогда не использовала в горячих напитках, - это сакэ", - говорит Бернадетт Джеймс, сомелье ресторанов Stages at One Washington и The Living Room в Дувре.

"Когда сакэ подают теплым или горячим, это означает, что сакэ, скорее всего, не самого лучшего качества, и температура маскирует его недостатки. Саке хорошего качества подается охлажденным, чтобы можно было почувствовать все его тонкие и уникальные ароматы, поэтому подавать его горячим - значит упустить все восхитительные вкусовые качества напитка", - отмечает она.

Ликеры с высоким содержанием сахара

Сахаристый, сиропообразный вкус лучше всего использовать в морозных холодных напитках, а в качестве дополнения к горячим напиткам не рекомендуется.

Мастер коктейлей Кристофер Хики объясняет, что "ликеры с высоким содержанием сахара также сложны для использования в горячих напитках, поскольку под воздействием тепла они могут сгореть или даже свернуться. Такая реакция может создать неприятную текстуру, которая не будет привлекательной в коктейле".

Ликеры высокой крепости

"Я бы держался подальше от слишком крепкого алкоголя, потому что тепло больше подчеркивает содержание алкоголя, чем тонкие ароматы", - отмечает Коди Фредриксон, тур-менеджер из Las Vegas Distillery.

Искусственно ароматизированные ликеры

Помимо потенциального вреда для здоровья от химически созданного коктейля, обещанные ароматизаторы почти никогда не приносят желаемого результата. Коди Фредриксон советует избегать искусственных ароматизаторов, так как "химический" вкус будет слишком выделяться".

Фредриксон советует использовать в своих согревающих алкогольных напитках этой зимой бурбон, ром и бренди.

Ранее эксперты объяснили, что произойдет, если выпивать бокал вина в день. Так, некоторые исследования показывают, что умеренное потребление красного вина может поддерживать здоровье сердца, уменьшить риск снижения когнитивных функций. В то же время чрезмерное употребление вина нарушить сон, привести к зависимости, а также к проблемам со здоровьем, включая повреждение печени и повышенный риск некоторых видов рака.

