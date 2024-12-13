Чрезмерное употребление алкоголя может привести к зависимости, предупреждают специалисты.

Вино - один из популярных алкогольных напитков в мире, которое получило репутацию самого полезного в связи со своим местом в так называемой Средиземноморской диете, пишет eatingwell.com.

"Исследования показывают, что умеренное потребление вина может принести несколько потенциальных преимуществ для общего здоровья. Однако важно отметить, что эти преимущества могут различаться в зависимости от типа потребляемого вина, в частности красного и белого вина", - предупредила магистр наук и сертифицированный диетолог Лорен Манакер.

Было доказано, что красное вино может принести больше пользы, чем белое.

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Красное вино - польза и вред для здоровья

Среди преимуществ красного вина, выделяют такие:

Может поддерживать здоровье сердца. Ряд исследований связывают употребление красного вина с пользой для здоровья сердца, включая снижение уровня холестерина ЛПНП (известного как "плохой"), улучшение артериального давления и функции кровеносных сосудов и многое другое. По словам диетолога Манакер, наличие антиоксидантов, таких как ресвератрол и флавоноиды в красном вине, может способствовать улучшению здоровья сердца, снижая риск образования тромбов. Кардиолог Рэнди Гулд добавил, что умеренное употребление красного вина также может снизить риск развития ишемической болезни сердца.

Может уменьшить воспаление в организме. Как отметил Гулд, красное вино также продемонстрировало противовоспалительное действие. Исследование 2024 года показало, что употребление красного вина может значительно снизить определенные маркеры воспаления, связанные с атеросклерозом, но не для людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования подтверждают противовоспалительные преимущества употребления красного вина.

Может уменьшить риск снижения когнитивных функций. Манакер рассказала, что некоторые исследования предполагают, что умеренное потребление вина, особенно красного, может быть связано с уменьшением риска снижения когнитивных функций и некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Обзор 2024 года показал, что употребление красного вина может помочь предотвратить деменцию.

Среди рисков и недостатков вина называют:

Может нарушить сон. Ученые доказали, что употребление алкоголя задерживает и сокращает фазу быстрого сна.

Может вызывать алкогольную зависимость. Манакер предупредила, что регулярное или чрезмерное употребление алкоголя может привести к зависимости, а также к проблемам со здоровьем, включая повреждение печени и повышенный риск некоторых видов рака.

Может увеличить риск проблем со здоровьем сердца. По словам специалистов, чрезмерное употребление алкоголя повышает артериальное давление, увеличивает уровень триглицеридов, способствует воспалению, и может вызывать аритмию.

Напомним, ранее эксперт рассказал, какое вино лучше всего заказывать в ресторане.

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