Ученые установили, что у пациентов с алкогольной зависимостью очень длинные безымянные пальцы по сравнению с указательными.

Новое исследование, опубликованное в Американском журнале биологии человека, указало на странную связь длины пальцев с привычками человека в употреблении алкоголя.

В этом исследовании приняли участие 258 студентов, 169 из которых были женщинами. Результаты показали, что существует корреляция между высоким потреблением алкоголя и более длинными безымянными пальцами по сравнению с указательным.

Как сообщается, соотношение длины наших пальцев закладывается еще до рождения, отчасти под влиянием гормонов, которым мы подвергаемся в утробе матери. У людей, которые подверглись большему воздействию эстрогена, как правило, указательные пальцы длиннее безымянных. В то же время у людей, на которых больше воздействовал тестостерон, безымянные пальцы могут быть длиннее вторых. Есть также люди, у которых безымянный палец и вторые пальцы имеют одинаковую длину.

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"Известно, что у пациентов с алкогольной зависимостью очень длинные четвертые пальцы по сравнению со вторыми пальцами. Это предполагает высокий уровень тестостерона по сравнению с воздействием эстрогена до рождения. Как и ожидалось, ассоциации были сильнее у мужчин, чем у женщин", - рассказал профессор Джон Мэннинг из исследовательской группы прикладных видов спорта, технологий, физических упражнений и медицины Университета Суонси.

Как сообщается, наличие определенного соотношения пальцев не определяет результат для человека, но есть надежда, что выявление связи может пролить свет на факторы, лежащие в основе употребления алкоголя.

"Употребление алкоголя является серьезной социальной и экономической проблемой. Поэтому важно понять, почему употребление алкоголя показывает значительные различия между людьми", - сказал Мэннинг.

Напомним, ранее ученые раскрыли большой "алкогольный потенциал" дикой природы. Они установили, что этанол, распространенный в экосистемах, может лечить и влиять на поведение животных.

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