Вероломное нападение превосходящих сил Украины на мирно спящую Россию уже в ближайшее время ни для кого сейчас не является тайной, но на что же рассчитывают киевские поджигатели войны, нарываясь на священную освободительную войну со стороны Кремля, ведь не будет же вяликий Путин в ответ на такую кровавую агрессию сидеть сложа свои силиконовые руки? Конечно же, поджигатели рассчитывают на новейшее, невиданное доселе оружие, которым накачивают Украину агрессивные страны НАТО.

"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы на Украине сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - с сожалением констатирует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этих словах живое воображение русского человека рисует ужасные средства уничтожения ветеранов вяликой отечественной войны и их беременных внуков, запрещенное всеми конвенциями, и даже хуже, - но истинное положение дел еще страшнее.

Кто сказал, что из "Джавелина" нельзя убить беременную женщину

"Минобороны Украины впервые испытало американскую ракету в Донбассе", "Киев перешел к новому способу давления: в Донбассе впервые прогремело тяжелое оружие США", - заголовки российской прессы убедительно свидетельствуют о том, что Украина уже запускает в мирное донецкое небо американские баллистические ракеты "Першинг-2". Если прочитать дальше заголовков, выяснится, правда, что речь идет всего лишь о "Джавелинах", имеющихся на вооружении у украинской армии, но кто сказал, что из "Джавелина" нельзя убить беременную женщину, особенно если у нее русскоязычная тройня?

НАТО накачивает украинские "Джавелины" самонаводящимися на детей зарядами

Уже сегодня боевики националистических батальонов оборудуют свои "Джавелины" специальными противобеременными ракетами, изготовленными в США. Также НАТО накачивает украинские "Джавелины" зарядами, самонаводящимися на детей, по принципу "выстрелил и убил": будучи выпущенной в сторону донецкой школы, такая ракета сама находит лучшего ученика в классе, вызывает его родителей к директору и взрывает всех на могиле Моторолы, цинично тревожа прах героя. Можно только представить себе, как украинским карателям не терпится испытать такую тяжелую американскую ракету в российской глубинке. "Этого нельзя исключать", - горько констатирует Дмитрий Песков. Еще бы!

Украинским карателям не терпится испытать американскую ракету в российской глубинке

Пока Украина расстреливает Россию ядерными "Джавелинами", США еще с 1971 года проводят большие военные учения на Гавайях с участием спецназа, целью которого является незаметное проникновение в тыл врага и поддержка подразделений в ближнем бою. Не о захвате ли Крыма здесь идет речь? Конечно, речь о захвате Крыма, уверены российские СМИ. Ведь Гавайи и Крым очень похожи, там даже живет один толстый туземец, похожий на господина Аксенова, и на каждых учениях американские солдаты забивают его насмерть бандурами, всякий раз недоумевая, что это у них в руках такое.

"Вот только вопрос: а по зубам ли американцам защита Крыма?" - задаются странным предположением российские СМИ. "Нет", - отвечает им депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет и намекает, что такое по зубам только Украине. Совпадение ли насчет зубов? Не думаем. Заслуженный герой русской весны, прославленный палковводец Гиркин не зря жалуется на то, что у него "нет половины зубов", и не потому, что нет денег вставить (в России, как известно, люди живут очень богато), - просто, освобождая свободный Донбасс, он мог подвергнуться воздействию новейшего зубовыбивательного оружия НАТО, которым оно тайно накачало Украину. Таких инвалидов в России много, а скоро будет, увы, еще больше...

Русские люди - самые вкусные в мире, особенно печень

Специально под скорое нападение Украины на Россию глобалисты подгадали легализацию людоедства, сообщает российская пресса. "Стартовой площадкой для такого сомнительного проекта станет именно Европа, так как её население оказалось наиболее покорным", - объясняют опытные специалисты по православию, но финиш его Украина, разумеется, проведет на территории России, ведь русские люди - самые вкусные в мире, особенно печень. Кроме того, Россия освободила Европу от коричневой чумы, и теперь каннибалы НАТО только и ждут развязанной Украиной войны, чтобы пожрать потомков тех, кто это сделал, предварительно их, разумеется, гомосексуализировав с помощью всевозможных корешков, душистых трав и специй.

Самой же страшной и новейшей разработкой украинской военщины является обучение украинских детей способам убийства Путина по специальным программам НАТО. "Он враг", "Террорист", "Тот, который управляет нападением на нашу страну"! - злобно рычат украинские дети, поклоняясь сатане, а ведь Путин, как известно, настолько сильно любит детей, что так и норовит уединиться с ними подальше от глаз охраны... Что может сделать с Путиным обманутый пропагандой НАТО накачанный украинский мальчик-каратист, оставшись без присмотра, страшно даже себе представить.

Убийство Путина - это уж действительно слишком

И вот убийство Путина - это уж действительно слишком. Это Украина уж точно перешла красную линию. Под натиском неопровержимых доказательств такой агрессии Россия просто обязана напасть первой, и не только на Украину, а вообще на всех, вот прямо сейчас. Впрочем, если Европа согласится запустить "Северный поток - 2", с Украиной, так и быть, можно немножко подождать. Но только не очень долго. Как православные жители Крыма в свое время мечтали умереть в России, так Владимир Владимирович Путин сейчас, похоже, больше всего мечтает умереть в Украине. Приходится торопиться.

Василий Рыбников