Пресс-секретарь главы РФ утверждает, что "искусственно нагнетается истерика".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.

Об этом представитель Кремля заявил на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Этого нельзя исключать", – прокомментировал Песков предположение, что заявления о том, что Россия готовит вторжение в Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

По словам Пескова, "эта истерика нагнетается искусственно". "Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – сказал он.

Читайте такжеГлава Пентагона высказался о скоплении Путиным сил на границе УкраиныПесков добавил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе", – заявил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на слова ведущего, чего добивается Украина заявлениями о последствиях для России в случае вторжения.

По мнению Пескова, Украина "добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше". "Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия", – заявил представитель Кремля.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times, которое вышло 21 ноября, заявил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тысячи военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Ранее, 31 октября, в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия допустит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории Украины.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении отметили, что, в случае начала масштабных военных действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

20 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в масштабное вторжение России в Украину.

Автор: Светлана Закелова