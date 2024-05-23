Качество мяса в больших супермаркетах часто не соответствует стандартам, которые можно найти в маленьких мясных лавках, специализирующихся на продуктах животного происхождения.

Мясные прилавки или холодильники в супермаркетах - это зачастую самый удобный и доступный способ запастись мясом. Но, по словам профессиональных мясников, качество мяса, предлагаемого в большом супермаркете, часто не соответствует стандартам, которые можно найти в маленьких мясных лавках, специализирующихся на продуктах животного происхождения.

Как пишет издание HuffPost, мясники в целом признали, что в больших магазинах обычно удовлетворительное качество мясных продуктов. При этом они назвали пять видов мяса и связанных с ним продуктов, которые настоятельно рекомендуют покупать не в супермаркете, а в маленькой мясной лавке.

Говяжий и птичий фарш

Как отмечают мясники, такой фарш поставляется предварительно измельченным с крупных мясоперерабатывающих предприятий, где используется смесь различных отрубов - и не обязательно самых лучших. Этот процесс может испортить вкус и качество мяса. Также они отмечают повышенный риск заражения различными пищевыми заболеваниями.

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При этом специализированные мясные лавки закупают мясо у небольших поставщиков, поэтому они знают, как выращиваются животные, как обрабатывается мясо и что именно входит в состав каждого фарша, отмечают мясники.

Свежая рыба и морепродукты

В последнее время супермаркеты все чаще предлагают рыбу и моллюсков, которые рекламируются как "свежие". Однако мясники отмечают, что такое утверждение вызывает сомнения, если только вы не покупаете их в магазине, расположенном очень близко к водоему.

Если посещение специализированного рыбного магазина невозможно, то лучше покупать замороженные морепродукты, потому что большинство замороженных морепродуктов обрабатываются и замораживаются на судне, чтобы сохранить свежесть вскоре после того, как их выловили из моря.

Выдержанная говядина

Выдержанная говядина любима мясоедами за ее нежную текстуру и насыщенный вкус.

Но, по словам Рича Сильвермана, главного мясника The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen в Чешире, Англия, у супермаркетов нет времени, оборудования и возможностей для правильного старения мяса. Его обычно выдерживают методом "влажного старения", и при приготовлении влага распаривает мясо изнутри, делая его жестким.

Мясные отрубы на кости

Отрубы мяса, продающиеся на кости, - отличное решение для ароматного тушения, а оставшиеся кости можно использовать для приготовления домашнего бульона. Однако Джерри Ремпе, мастер-мясник Omaha Steaks, отмечает, что мясо с костями, продающееся в мясных отделах супермаркетов, имеет тенденцию портиться быстрее, чем бескостные продукты. Присутствие костей влияет на pH мяса, что может привести к неприятному запаху, слизистой текстуре, а иногда и к изменению цвета.

В мясных витринах супермаркетов нет точного соблюдения температурного режима, и упакованное мясо может пролежать там более суток, поэтому вероятность закисания костей выше, чем у небольших мясников, которые ежедневно заменяют мясо, или у более крупных предприятий, использующих технологию быстрой заморозки, отмечают мясники.

Паштет, террин и субпродукты

В супермаркетах часто продаются печень, почки, а также паштеты домашнего приготовления. Но Розанжела Теодоро, владелица и мясник Teodora's Boucherie, заявляет, что никогда не купит паштет и террин у мясника из продуктового магазина, так как для их правильного приготовления требуется специальное оборудование и опыт.

Когда речь заходит об органах, мясники отмечают, что в супермаркетах они обычно заморожены и не пользуются большим спросом, поэтому проводят много времени, перемещаясь из морозильника в морозильник, особенно если они на распродаже". В частных мясных магазинах органы, скорее всего, будут получены из свежих источников и храниться в оптимальных условиях.

Ранее УНИАН писал, что, согласно по мнению ученых, замена красного мяса на рыбу, такую как сельдь, сардины и анчоусы, может спасти 750 тыс. жизней в год и помочь справиться с климатическим кризисом.

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