Такой заливной пирог можно сделать с фаршем или кусочками мяса.

Заливной мясной пирог на кефире - идеальный вариант для обеда и даже ужина. Тесто очень просто приготовить, а само угощение получается мягким, пышным и ароматным. Попробуйте сами!

Заливной мясной пирог - рецепт на кефире

Ингредиенты на пирог с фаршем:

фарш - 500 гр;

лук - 200 гр;

укроп - пучок;

чеснок - 2 зубчика;

перец - по вкусу;

базилик молотый - 0.5 ч.л;

растительное масло - для жарки и смазывания формы;

сливочное масло - для смазывания пирога;

кефир 2.5% - 2 стакана;

пшеничная мука - 2 стакана;

яйца - 3 шт;

сахар - 1.5 ч.л;

соль - 1 ч.л;

сода - 1.5 ч.л.

Запоминайте, как готовить простой пирог с фаршем в духовке.

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Репчатый лук почистить, промыть водой, мелко нарезать. На сковороде разогреть растительное масло, обжаривать лук 1-2 минуты. Выложить фарш, размять вилкой и жарить 4-5 минут (не переборщить, чтобы фарш не получился сухим). В процессе приготовления добавить базилик и чеснок.

В отдельную емкость вбить сырые яйца, посолить, посахарить. Вилкой или венчиком взбить яйца на мясной пирог в духовке до появления пены. Вылить туда же кефир, перемешать до однородности. Взять чистую сухую емкость, смешать там просеянную муку и соду, перемешать ложкой. Влить яично-кефирную смесь в муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Форму для выпекания смазать растительным или сливочным маслом, вылить половину теста, разровнять ложкой. Выложить начинку, посыпать нарезанным укропом. Сверху вылить вторую половину теста. Заранее разогреть духовку до 180 градусов, выпекать пирог с фаршем в духовке 40-45 минут (время приготовления зависит от особенностей духовке - готовность теста можно проверить зубочисткой). Готовый мясной пирог на кефире достать из духовки, смазать сливочным маслом и подавать к столу.

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