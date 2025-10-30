Замороженные фрукты по своей ценности не уступают свежим, утверждают эксперты.

Поскольку фрукты содержат витамины, минералы, а иногда и полезные жиры, они являются важной составляющей сбалансированного рациона. Единственная проблема - эти продукты быстро портятся, поэтому их не всегда можно иметь под рукой.

Однако существует выход: многие фрукты есть в морозилке, а некоторые даже полезнее как раз в замороженном виде, пишет RealSimple.

Фрукты, предназначенные для заморозки, "собирают в период пиковой спелости, когда уровень питательных веществ самый высокий, а затем быстро замораживают, чтобы сохранить эти питательные вещества", объяснила зарегистрированный диетолог Кристен Лоренц. И хотя в процессе замораживания может произойти незначительная потеря водорастворимых витаминов, например витамин С, общая пищевая ценность фруктов остается неизменной, заверила эксперт.

Между тем фрукты, которые продаются в свежем виде, "собирают до того, как они полностью созреют", отметила диетолог и магистр наук Марисса (Мешулам) Карп. Созревают они уже во время транспортировки и хранения. Однако при этом теряется часть питательных веществ, утверждает эксперт.

Диетологи назвали 6 фруктов, которые, по их мнению, лучше покупать и употреблять замороженными.

1. Манго

"Чистка и нарезка свежего манго может быть громоздким процессом, но в случае с замороженным эту тяжелую работу выполнят за вас", - говорит Лоренц.

По ее словам, для замораживания используют "идеально созревший" фрукт, что гарантирует вам каждый раз "сладкий тропический вкус".

Диетолог рассказала, что манго содержит витамин С, важный для иммунитета, витамин А, необходимый для здоровья глаз, а также клетчатку, без которой невозможно представить здоровое пищеварение.

2. Ананас

По словам Лоренц, ананас богат витамином С и марганцем, которые поддерживают соответственно иммунитет и здоровье костей.

"Он также содержит бромелайн - фермент, который может способствовать пищеварению и уменьшать воспаление", - добавила она.

К тому же, если вы приобретете замороженный ананас, вам не придется чистить его от кожуры и удалять сердцевину.

3. Ягоды

Ягоды пористые, поэтому в свежем виде они поглощают влагу и быстрее плесневеют, чем другие фрукты, говорит Карп.

"По этой причине бывает трудно всегда иметь под рукой свежие ягоды, но именно здесь на помощь приходят замороженные", - рассказала она.

Замороженные ягоды могут храниться месяцами. В них много антиоксидантов, которые борются с болезнями, витамина С, укрепляющего иммунитет, и полезной для кишечника клетчатки.

4. Вишни

По словам Карп, вишни богаты антиоксидантами, которые называют полифенолами. Они борются с воспалением в организме.

"Замороженные вишни замечательные, потому что они уже без косточек, а это значит, что вы можете добавить их в смузи или йогурт и есть, как есть", - говорит эксперт.

5. Асаи

Ягоды асаи очень нежные, поэтому их никогда не продают свежими в продуктовых магазинах. Вместо этого они доступны в виде порошка или замороженного пюре, последнее из которых идеально подходит для загущения смузи и смузи-боулов. Более того, асаи богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантными антоцианами, поэтому замороженное пюре стоит хранить в морозилке.

6. Фрукт дракона, или питахайя

Замороженный фрукт дракона уже очищен и нарезан кубиками. Он также обычно дешевле свежего, который трудно найти в магазинах, говорят эксперты.

"Фрукт дракона особенно богат клетчаткой, которая действует как пребиотик для кишечных бактерий. Это также хороший источник таких антиоксидантов, как беталаины и каротиноиды", - пояснила Карп.

Ранее УНИАН писал о 4 самых полезных замороженных овощах. По словам диетолога Андреа Матис, на самом деле замороженные овощи такие же питательные, как и свежие, ведь последние часто лежат на полках магазинов в течение нескольких дней, а следовательно, теряют частично свою пользу. Она назвала четыре замороженных овоща, которые могут быть наиболее полезными, если вы хотите контролировать свое кровяное давление. Это - брюссельская капуста, шпинат, брокколи, цветная капуста.

