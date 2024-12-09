Эксперты выяснили, что эти автомобили чаще попадают в смертельные ДТП, чем другие модели.

Безопасность является одним из самых важных критериев при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все автопроизводители уделяют этому достаточно внимания.

В издании GoBankingRates сообщили, какие 10 автомобилей не следует покупать из-за низкой безопасности. Водители этих авто чаще попадают в смертельные ДТП, чем владельцы других моделей.

Чтобы определить самые опасные автомобили, эксперты из iSeeCars.com проанализировал данные Системы отчетности об анализе смертности Национальной администрации безопасности дорожного движения по авто с 2018 по 2022 модельные года, которые участвовали в ДТП, приведших к гибели хотя бы одного пассажира. Среди 10 самых опасных моделей количество смертельных случаев как минимум в 2,8 раза превышает средний показатель.

Видео дня

ТОП-10 самых опасных автомобилей:

Hyundai Venue Chevrolet Corvette Mitsubishi Mirage Porsche 911 Honda CR-V Hybrid Tesla Model Y Mitsubishi Mirage G4 Buick Encore GX Kia Forte Buick Envision

Недорогой компактный кроссовер Hyundai Venue оказался на вершине антирейтинга. Несмотря на стильный дизайн и богатое оснащение для своего ценового сегмента, эта модель не выделяется высокими показателями безопасности.

Эксперты выяснили, что Hyundai Venue в 4,9 раза чаще попадает в смертельные ДТП, чем в среднем другие автомобили.

На втором месте расположился спорткар Chevrolet Corvette. Эта модель популярна в США благодаря отличным динамическим характеристикам и более доступным ценником по сравнению с европейскими конкурентами.

Обратной стороной сочетания доступности и большой скорости, с которой может ехать этот спорткар, является высокий уровень смертельных ДТП. Этот показатель у модели в 4,8 раза выше среднего значения.

Тройку "лидеров" замыкает Mitsubishi Mirage. Это компактный хэтчбек, который является одним из самых доступных автомобилей в США.

За низкий ценник пришлось заплатить компромиссами с безопасностью. Это привело к том, что водители этой модели в 4,8 раза чаще попадают в смертельные ДТП, чем в среднем владельцы других автомобилей.

Другие советы для водителей

Ранее опытный механик назвал одну деталь, без которой не стоит покупать авто. По словам эксперта, если этой детали нет в автомобиле, то водители могут потратить много средств на ремонт.

Кроме того, эксперты назвали 4 самые дорогие механические проблемы у авто. За ремонт одного из этих компонентов автомобиля в среднем придется заплатить от 4000 до 7500 долларов и выше.

Вас также могут заинтересовать новости: