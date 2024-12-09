Безопасность является одним из самых важных критериев при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все автопроизводители уделяют этому достаточно внимания.
В издании GoBankingRates сообщили, какие 10 автомобилей не следует покупать из-за низкой безопасности. Водители этих авто чаще попадают в смертельные ДТП, чем владельцы других моделей.
Чтобы определить самые опасные автомобили, эксперты из iSeeCars.com проанализировал данные Системы отчетности об анализе смертности Национальной администрации безопасности дорожного движения по авто с 2018 по 2022 модельные года, которые участвовали в ДТП, приведших к гибели хотя бы одного пассажира. Среди 10 самых опасных моделей количество смертельных случаев как минимум в 2,8 раза превышает средний показатель.
ТОП-10 самых опасных автомобилей:
- Hyundai Venue
- Chevrolet Corvette
- Mitsubishi Mirage
- Porsche 911
- Honda CR-V Hybrid
- Tesla Model Y
- Mitsubishi Mirage G4
- Buick Encore GX
- Kia Forte
- Buick Envision
Недорогой компактный кроссовер Hyundai Venue оказался на вершине антирейтинга. Несмотря на стильный дизайн и богатое оснащение для своего ценового сегмента, эта модель не выделяется высокими показателями безопасности.
Эксперты выяснили, что Hyundai Venue в 4,9 раза чаще попадает в смертельные ДТП, чем в среднем другие автомобили.
На втором месте расположился спорткар Chevrolet Corvette. Эта модель популярна в США благодаря отличным динамическим характеристикам и более доступным ценником по сравнению с европейскими конкурентами.
Обратной стороной сочетания доступности и большой скорости, с которой может ехать этот спорткар, является высокий уровень смертельных ДТП. Этот показатель у модели в 4,8 раза выше среднего значения.
Тройку "лидеров" замыкает Mitsubishi Mirage. Это компактный хэтчбек, который является одним из самых доступных автомобилей в США.
За низкий ценник пришлось заплатить компромиссами с безопасностью. Это привело к том, что водители этой модели в 4,8 раза чаще попадают в смертельные ДТП, чем в среднем владельцы других автомобилей.
Другие советы для водителей
Ранее опытный механик назвал одну деталь, без которой не стоит покупать авто. По словам эксперта, если этой детали нет в автомобиле, то водители могут потратить много средств на ремонт.
Кроме того, эксперты назвали 4 самые дорогие механические проблемы у авто. За ремонт одного из этих компонентов автомобиля в среднем придется заплатить от 4000 до 7500 долларов и выше.