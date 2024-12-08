По словам эксперта, если этой детали нет в авто, то водители могут потратить много средств на ремонт.

Один из самых известных автомобильных механиков на YouTube Скотти Килмер предостерег водителей, которые планируют купить любую машину, проверить, не отсутствует ли в ней один важный компонент, пишет Express.

По его словам, все большее количество моделей не имеют функции, которую можно использовать для облегчения технического обслуживания, поэтому эксперт советует избегать водителям тех автомобилей, которые не имеют щупа для проверки уровня масла.

"Сегодня я покажу вам, почему не стоит покупать автомобиль без масляного щупа. Сейчас большинство автомобилей имеют масляный щуп, чтобы вы могли измерить уровень масла, но среди дорогих европейских автомобилей есть плохая тенденция, и многие из них снимают масляный щуп. Если у вас нет щупа, вы не можете определить истинный уровень [масла], вы не можете сказать, насколько оно грязное. Именно поэтому они [производители] их и ставят. Очень важно иметь полное, чистое масло", - отметил Скотти.

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В Express подчеркнули, что большинство автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем имеют щуп, который владельцы могут вытащить, чтобы проверить уровень масла в поддоне и не нужно ли его заменить.

Однако сейчас все больше моделей делают без масляного щупа под капотом, чтобы сэкономить деньги при производстве авто и поощрить владельцев отвезти его к механику.

Вместо этого на таких автомобилях есть датчики, которые регулярно контролируют уровень масла внутри автомобиля. Однако Килмер предупредил, если они выйдут из строя, то владельцы могут иметь плохо смазанные компоненты двигателя, которые будут изнашиваться быстрее, в результате чего водители не смогут обойтись без дорогостоящего ремонта.

"Было довольно плохо, когда они (автопроизводители - УНИАН) убрали щуп для автоматической коробки передач, чтобы вы не могли проверить эту жидкость, но моторное масло еще важнее. Поэтому помогите мне положить конец запланированному устареванию. Если вы видите автомобиль без щупа, не покупайте его, и, возможно, производители поумнеют и вернут его обратно", - подытожил автомеханик Скотти Килмер.

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