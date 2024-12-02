Полный провал: эксперты назвали 7 авто, которые служат вдвое меньше, чем другие

Если вы хотите избежать лишних расходов, стоит избегать этих автомобилей.

На долговечность вашего автомобиля влияет много факторов, но, по данным Progressive, в среднем автомобиль может служить до 320 000 км, а некоторые - даже до 480 000 км. Однако некоторые модели не способны проехать даже 160 000 км, что может дорого обойтись владельцам.

Если вы хотите избежать лишних расходов, стоит избегать автомобилей, которые служат вдвое меньше, чем средние. Среди таких:

Dodge Dart

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Ранджит Сингх, владелец Eco Autos, рекомендует избегать Dodge Dart из-за частых проблем.

"Неисправности трансмиссии, а также поломки двигателя и электронных компонентов возникают на ранних стадиях и значительно сокращают срок службы этих автомобилей", - отметил Сингх.

Chevrolet Cruze

CarLogos.org называет Cruze "одним из худших автомобилей". Один владелец сообщил, что пришлось заменить три автоматические коробки передач всего за 113 000 км.

Рекомендуют избегать моделей 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 годов.

Mini Cooper

Mini Cooper известен своим дизайном и управляемостью, но отличается дорогим обслуживанием.

"Типичные проблемы включают поломки трансмиссии, системы охлаждения или цепи ГРМ, что существенно уменьшает его ресурс", - отметил Сингх.

CarLogos.org советует избегать моделей 2001-2012 годов.

Fiat 500

Fiat 500 имеет плохую репутацию из-за ненадежности. Худшие годы выпуска: 2012, 2014 і 2018.

"Этот автомобиль часто страдает проблемами с трансмиссией и электричеством, что делает ремонты частыми и дорогими", - сказал Сингх.

Nissan Altima

Ранние модели Altima (до 2002 года) были надежными, но качество более поздних существенно снизилось. Среди распространенных проблем - раздутые прокладки головки и неисправности автоматической коробки передач.

CarLogos.org считает, что это падение качества вызвано корпоративной экономией.

Jeep Wrangler

Несмотря на репутацию внедорожника, Jeep Wrangler часто не выдерживает более 160 000 км.

"Причиной является интенсивный режим вождения по бездорожью, который вызывает чрезмерный износ", - отметил Бен Майкл, директор Michael & Associates.

Chevrolet Colorado

Разные годы выпуска этого автомобиля имели свои проблемы. Модель 2015 года часто сталкивалась с пропусками зажигания и неисправностями усилителя руля.

Модели 2004-2009 годов отличаются частыми поломками двигателя, загрязнением жидкости гидроусилителя руля, а также проблемами с замком зажигания и датчиком уровня топлива.

Выбирайте автомобили осторожно, учитывая их долговечность, чтобы избежать лишних затрат на ремонт.

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