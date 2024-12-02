За ремонт одного из компонентов автомобиля в среднем придется заплатить от 4000 до 7500 долларов и выше.

Покупка автомобиля является недешевым удовольствием, но также не стоит забывать и о его ремонте. За устранение некоторых поломок водителям приходится отдавать тысячи долларов.

Эксперты назвали 4 самые дорогие механические проблемы, которые могут возникнуть у подержанного автомобиля, пишет GOBankingRates.

4. Проблемы с трансмиссией

Директор компании Trackershop Диг Карсе рассказал, что проблемы с трансмиссией часто встречаются у автомобилей с большим пробегом. По его словам, стоимость устранения некоторых таких поломок в среднем варьируется от 300 до 2000 долларов.

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"Эта цена варьируется и может быть еще дороже в зависимости от марки и модели автомобиля. В трансмиссии много движущихся частей, которые сильно подвержены износу со временем, а такие вещи, как отсутствие регулярного технического обслуживания, еще больше способствуют ее поломке в подержанных автомобилях", - объяснил эксперт.

3. Выход из строя каталитического конвертера

Каталитический конвертер может показаться маловажной деталью автомобиля, но его замена является дорогостоящей проблемой. Основатель компании Car Keys Ottawa, которая занимается производством ключей для авто, Томер Рудерман заявил, что замена этой детали может обойтись от 1500 до 2500 долларов.

"Хотя технически возможно ездить без каталитического конвертера, я бы не советовал этого делать, потому что это может навредить вашему автомобилю, нарушить его характеристики и не лучшим образом сказаться на окружающей среде. Если вы рассматриваете подержанный автомобиль, убедитесь, что каталитический конвертер цел и имеет хорошее состояние", - сказал он

2. Проблемы с подвеской

Диг Карсе также упомянул проблемы с подвеской, за устранение которых водителям придется заплатить круглую сумму. Он отметил, что этот компонент авто подвергается большим нагрузкам, что особенно плохо для подержанных моделей с большими пробегами.

"Каждая выбоина и кочка приводит к износу подвески, пока она не перестанет работать и не потребует замены. Если необходимо заменить один-два компонента, это может обойтись всего в 100 долларов. Но средняя стоимость замены подвески может составлять около 2 000 долларов", - подчеркнул эксперт.

1. Поломка двигателя

Лидером среди самых дорогих механических проблем авто оказалась поломка двигателя. Технический директор Mr. Transmission Тим Родифер заявил, что стоимость капитального ремонта двигателя может составлять от 4000 до 7500 долларов и более, в зависимости от марки и модели автомобиля.

"По моему опыту, люди обычно не избавляются от хорошо работающего автомобиля, если в нем нет серьезной проблемы. Я могу сказать, что большинство проблем с двигателем у подержанных автомобилей часто возникает из-за пренебрежения техническим обслуживанием, например, из-за пропусков замены масла или замены воздушного и топливного фильтров. Очевидно, что эти ошибки могут привести к очень дорогим и часто неожиданным механическим проблемам", - поделился он.

Советы автомобилистам от экспертов

Ранее механик назвал четыре причины, почему водителям не стоит покупать подержанный автомобиль. По его словам, соблюдение нескольких простых советов может сэкономить водителям много хлопот и денег.

Кроме того, эксперт рассказал о главных махинациях механиков на СТО. Опытный механик объяснил, как при ремонте авто вас могут попытаться обхитрить.

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