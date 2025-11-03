Лосось богат питательными веществами, но у него есть мощные конкуренты.

Лосось отличается исключительным сочетанием белка, омега-3 жирных кислот и витаминов, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и костей. Однако другая холодноводная рыба, такая как сардины, скумбрия, сельдь и форель, не уступает лососю по содержанию омега-3, а некоторые даже превосходят его.

В статье для портала marthastewart.com диетологи рассказали, правда ли, что лосось полезнее, чем вся остальная рыба, и чем ее можно заменить.

Почему лосось считают суперпродуктом

Омега-3 — одна из многих причин, по которым лосось получил статус суперпродукта.

Согласно исследованиям, омега-3 необходимы для здоровья сердца, снижения уровня "плохого" холестерина и артериального давления, поддержания здоровья мозга, улучшения памяти и когнитивных функций. Они также важны для здоровья глаз, помогая уменьшить синдром сухого глаза, и для здоровья суставов, снижая риск остеопороза. Они также помогают уменьшить воспаление, помогая при артрите и воспалительных заболеваниях кишечника, утверждается в научных статьях.

Лосось также поддерживает противовоспалительные механизмы, помогая сохранять мышечную массу, что особенно важно с возрастом, говорит диетолог Кристен Лоренц.

Лосось также известен как одна из самых полезных рыб благодаря высокому содержанию витамина D, витаминов группы B (B12, ниацина, B6) и астаксантина, говорит диетолог Эшли Кофф.

Лосось также богат кальцием, селеном и белком, которые полезны для роста мышц и здоровья костей. Кроме того, белок насыщает, что является преимуществом для контроля веса.

Другая полезная рыба

Несмотря на все свои достоинства, лосось не обладает абсолютным содержанием омега-3. Ему составляют конкуренцию скумбрия, сельдь, радужная форель и сардины.

"Эти виды рыб богаты омега-3 жирными кислотами и содержат мало ртути и других загрязняющих веществ", — говорит диетолог Эмили Митчелл. "Они — отличный выбор для тех, кто хочет поддержать здоровье сердца и мозга, уменьшить воспаление, разнообразить рацион питания, богатый омега-3, и улучшить общее самочувствие".

Митчелл отмечает, что из всех видов сардины выделяются, снабжая организм кальцием, витамином D и селеном, а также способствуя здоровью костей. Также в некоторых исследованиях было показано, что в скумбрии уровень омега-3 жирных кислот выше, чем в лососе.

Скумбрия, лосось и сельдь занимают первые места в списке Национальной базы данных по питательным веществам Министерства сельского хозяйства США (USDA), а солёная скумбрия — лидер по содержанию ДГК.

Какой лосось лучше

"Дикий лосось имеет меньше жира и больше омега-3 жирных кислот, особенно эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот", — отмечает Митчелл.

В то же время, хотя в лососе, как правило, меньше тяжёлых металлов, таких как ртуть, чем, скажем, в меч-рыбе и крупном тунце, однако он не безопасен с точки зрения микропластика, — говорит Кофф.

Кроме того, по ее словам, если раньше более полезным считался дикий лосось, то теперь качественный лосось, выращенный на ферме, признается исследователями столь же полезным, если не более.

