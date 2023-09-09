Одной из самых популярных фраз среди ностальгирующих по СССР - это колбаса по 2, 20. Однако Они умалчивают о том, что о нормальной одежде или мебели им приходилось только мечтать.

От украинцев, заставших времена СССР, часто можно услышать фразы: "Тогда колбаса стоила 2,20". Это означает, что цены и зарплаты в СССР были соответствующими, и за них можно было много чего купить. Какие зарплаты были в СССР на самом деле - читайте в материале.

Зарплаты в СССР по годам и странам

К примеру, в 1970 году средняя зарплата составляла 122 руб., а через пять лет она была 145,8 руб., а незадолго до распада СССР - в 1980 году люди получали 168,90 руб. Однако, средняя зарплата по союзным республикам была не одинаковая. Самой большой она была в Эстонии - 135 руб, а самой маленькой в Молдове - 102,8 руб. В Украине она составляла 115,2 руб., в Беларуси - 106,4 руб., а в РСФСР она была 126,1 руб.

Зарплаты в СССР по профессиям - кто сколько получал

Кто зарабатывал больше всех в СССР догадаться не сложно. В те времена, как и сейчас, самые высокие зарплаты были у представителей политической верхушки. Максимальную зарплату получали члены Политбюро СССР. А средний доход других чиновников составлял от 200 до 1200 руб. Например, министр получал 800 руб. Поэтому, кто считался богатым в СССР, так это политики и управленцы.

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Еще приведем пример, кто сколько зарабатывал в СССР. В частности, тогда хорошо зарабатывали шахтеры, поскольку их работа связана с риском для жизни. Домой они приносили по тысяче рублей в месяц. А за переработку полагались доплаты. Из-за вредности труда хорошо получали и металлурги. Директор такого завода имел зарплату в 800 руб, начальник цеха - 500 руб., а старший сталевар - до 600 руб.

Также хорошо оплачивались рабочие профессии, такие как слесари, электрики, токари. Они получали по 250 руб., а в случае перевыполнения плана в два раза или повышения квалификации их труд оценивали в 600 руб. в месяц.

В целом, высококвалифицированные рабочие получали хорошие зарплаты, состоявшие из ставки и премий за разряд. К примеру, рабочий завода получал 180-250 руб., а бригадиру полагалось около 350 руб. При этом директоры заводов не получали больше, чем самые высокооплачиваемые подопечные. В 70-80 годы зарплаты высококвалифицированных рабочих составляли 500-1000 руб. А на Дальнем Востоке или Севере к зарплате еще причиталась надбавка до 50%. К тому же, она росла на 10% в год в течение пяти лет. Естественно, на такое зарплатное изобилие рабочие в Украинской ССР рассчитывать не могли.

Коме того, хорошо оплачивался труд товароведов, сотрудников гостиниц, капитанов кораблей и моряков, нефтяников, рабочих лесной промышленности, а также дипломатов.

У спортсменов зарплата была 250-300 руб., плюс доплаты по 100 руб. за всяческие достижения.

И отметим, что меньше всех в Союзе получали грузчики - 100 руб, уборщицы на заводе - около 80 руб., а, например, в школе - 60-70 руб.

Зарплата в СССР на наши деньги - простое сравнение

Итак, зарплата обычного рабочего в советское время составляла примерно 120-150 руб. Сейчас она составляет 10-15 тыс. грн, согласно данным на сайтах поиска работы.

Разница в том, что в СССР цены на продукты регулировало государство и повышало их раз в десятилетие. От этого страдал ассортимент, а сами продукты были в дефиците. Это сейчас самые экзотические фрукты есть в любом супермаркете круглогодично, а тогда мандарины, например, продавались только в канун Нового года. Кроме того, 10 яиц в СССР стоили 1,1 – 1,3 руб. - это 1% от зарплаты, литр молока - 22-24 коп. Это 0,2% зарплаты. А вот килограмм говядины стоил 1,80-2 рубля, а это уже 1,7% зарплаты. То есть, львиную часть зарплаты человек тратил на пропитание, впрочем, как и сейчас.

А, чтобы приодеться или обставить квартиру, на это нужно было выкинуть баснословные деньги. В СССР за брюки нужно было заплатить 30 руб., и еще 45 за ботинки, итого - это 65% от среднемесячной зарплаты. А обычный мужской костюм, как и зимнее пальто, стоили полторы зарплаты - 178-189 руб. За сапоги нужно было отдать 70 руб. (60% от зарплаты).

Мебель тоже стоила дорого - за диван-кровать или шкаф нужно было заплатить почти две зарплаты. Сейчас в Украине цены на мебель тоже не низкие, но все равно не нужно собирать 4 года зарплату, чтоб купить стенку в квартиру.​ К тому же ассортимент есть для любого вкуса и кошелька.

Ранее УНИАН рассказывал, почему в СССР ели пельмени с уксусом.

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