Простой тест на тип личности поможет раскрыть, как на самом деле человек показывает себя в стрессовых ситуациях.

Психологический тест по картинкам - это простой и доступный инструмент для самопознания. С его помощью можно узнать, как вы ведете себя в стрессовых ситуациях. Сохраняете аналитические способности и хладнокровие или взрываетесь при любой неудаче?

Психологический тест состоит из трех эмоциональных профилей, каждый из которых обладает своими поведенческими характеристиками. Поэтому нужно ответственно подойти к выбору своего ответа.

Тест на гнев - результаты

Чтоб пройти тест на личность, посмотрите на изображение ниже. Нужно выбрать ту картинку, которая в первую очередь привлекла ваше внимание.

Вариант № 1

Вы очень наблюдательный и внимательный человек, которого трудно вывести из себя. Вы всегда анализируете, можете ли позволить себе выражать в моменте эмоции или лучше отложить это.

Вы никогда не спорите с начальником, но если одно-два слова вас разозлят, вы не станете сдерживаться. Несмотря на проявление гнева, уже через несколько часов вы можете вернуться домой и заниматься хобби, чтобы снять напряжение.

Вам следует быть более открытым и выражать свои чувства, особенно с людьми, с которыми проводите большую часть своего времени. Не бойтесь быть более раскованным.

Вариант № 2

Вы от природы нервный человек, которого легко разозлить или вывести из себя. Хотя вы верите в важность отношений и всегда готовы помочь, вы не терпите даже малейших ошибок. Вы решительно исключаете из жизни людей, которые неподобающе себя ведут или злят вас. Однако к себе вы также проявляете строгость.

Попробуйте считать до 10, прежде чем бросаться в бой. Возможно, вы не учли все обстоятельства чьего-то плохого поведения или восприняли чужую ошибку как нападение на вас. Постарайтесь давать людям шанс и не судите их строго, пока вина не доказана. Чаще анализируйте свое внутреннее состояние. Те, кто склонен копить много гнева, в первую очередь наказывают себя.

Вариант № 3

Для вас гнев - одна из самых неприятных эмоций. По своей натуре вы оптимистичный и спокойный человек, которого практически невозможно разозлить.

В редких случаях вы все же испытываете гнев, однако должно произойти что-то действительно серьезное. Вы не любите злиться и поэтому иногда ведете себя очень замкнуто.

Из-за этого люди видят вас отстраненным и незаинтересованным, словно вам неинтересно контактировать с людьми и миром. Постарайтесь быть более открытым.

