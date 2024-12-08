Для этого понадобятся простые средства, которые есть у каждой хозяйки на кухне.

Известковый налет в унитазе часто имеет вид белых, розовых, зеленых или черных пятен. В частности наличие неприятного налета обычно очевидно, ведь стойкие пятна не исчезают, как и другие следы в вашем унитазе, пишет Express.

Поэтому основательница компании Seep eco tools Лора Харнетт поделилась советами, как бороться с известковым налетом в туалете, не используя агрессивные химические средства. В частности она советует использовать соду и белый уксус для того, чтобы эффективно бороться с неприятными известковыми пятнами.

"Кристаллы соды или пищевая сода, насыпанные вниз, помогут, и используйте щетку для туалета, чтобы втирать их в известковый налет, чтобы снять его. Пищевая сода, смешанная с белым уксусом, образует пасту, которая является еще одним альтернативным методом ее удаления", - объяснила эксперт.

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Обычно пищевая сода имеет большую эффективность, чем белый уксус благодаря своему свойству удачно стирать пятна.

Однако если такие средства для чистки не будут эффективными, Лаура рекомендует использовать пемзу.

"Прикрепите пемзу к крепкой палочке и потрите известковый налет скрабом, чтобы удалить даже самые стойкие и толстые пятна", - посоветовала она.

Известно, что пемзу в основном используют для ног или для сухой, твердой кожи, однако ее можно использовать и для удаления известкового налета на унитазах и других частях ванной комнаты. Однако пемзой можно легко повредить унитаз, если пользоваться ею неправильно.

"Ключевым моментом является погружение пемзы в воду, поскольку это размягчит камень, чтобы он не царапался. Намочив пемзу, просто потрите ею пятно и сотрите его так же, как вы стираете карандаши с бумаги. Менее чем за минуту вы сможете устранить все следы этих надоедливых колец, и вам не придётся беспокоиться ни о каких химических веществах, ведь это абсолютно безопасно", - уверяют в Express.

Другие советы по ведению домашних дел

Также стало известно, как убрать неприятный запах из стиральной машинки. По словам экспертов, в этом помогут два дешевых средства. Отмечается, что такие "ароматы" в стиральной машине появляются независимо от того, как часто вы ею пользуетесь.

В то же время эксперты рассказали, как постирать темную одежду, чтобы она не линяла. В частности, во время стирки эксперты советуют разделять цвета, использовать холодную воду и сушить на медленном режиме.

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