По словам экспертов, темные вещи нуждаются в особом уходе.

Неважно, стираете ли вы свои повседневные вещи, темные джинсы или любимые футболки, стоит знать, как правильно стирать именно темную одежду, чтобы вы могли носить их еще в течение длительного времени. Поэтому эксперты по уходу за вещами поделились для издания Real Simple своими советами по стирке именно темной одежды.

Разделите цвета

Скорее всего, вы уже разделили белые и цветные вещи, однако также важно разделить их в пределах одного цвета. Эксперт по уходу за тканями Венди Саладига говорит, что лучшим способом будет отделение одинаковых по цвету темных вещей, что поможет сохранить их истинный вид.

"Например, группировка черного, темно-синего и насыщенного красного цветов вместе предотвращает тонкий перенос красителя, который может потускнеть в более светлый темный цвет. Сортировка темной одежды по оттенкам - это простой шаг, который гарантирует, что каждая вещь будет выглядеть свежей дольше", - заверила она.

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Используйте холодную воду

В то же время эксперт по стирке Решель Баланзат отметил, что горячая вода может вызвать более быстрое выцветание темных цветов, поэтому для их стирки можно попробовать использовать холодную воду.

"Холодная вода обычно лучше подходит для темных вещей, поскольку помогает сохранить интенсивность красителей", - объясняет эксперт.

Сушите на медленном режиме

Специалисты советуют положить темные ткани на низкий уровень нагрева или развесить их для просушки. К примеру, некоторые вещи, такие как спортивная одежда, можно сушить в режиме без нагрева.

"Многие инструкции по уходу за одеждой рекомендуют потребителям сушить на меньшей температуре, чтобы защитить целостность ткани", - подчеркивает Саладига.

Попробуйте сетчатые мешки и выворачивайте одежду наизнанку

Эксперт по уходу за бельем Ханна Йокодзи отметила, несмотря на то, что мешки могут показаться "лишними", они действительно могут помочь защитить одежду от сильного перемешивания во время стирки, что тоже может привести к выцветанию цветов.

"Мы также рекомендуем выворачивать цветные вещи наизнанку перед стиркой, чтобы сохранить цвет и уменьшить внешнее перемешивание, а затем положить их в большой сетчатый мешок для дополнительной защиты", - добавила эксперт.

Не перегружайте стиральную машину

Обычно люди хотят закинуть как можно больше вещей в стиральную и сушильную машины, однако Баланзат рекомендует избегать такого желания.

"Когда стиральная машина переполнена, одежда не может свободно двигаться, что снижает эффективность стирки. Темные вещи могут получиться менее чистыми, а трение между тканями может вызвать выцветание или образование катышков", - объясняет эксперт.

Стирайте темные вещи реже

По словам специалистов, такие вещи, как пижамы, джинсы, свитера и кофты можно стирать не так часто.

"Слишком частая стирка может привести к износу ткани и выцветанию цветов. Стирайте только при необходимости или освежайте между стирками, проветривая или используя спрей для ткани", - отмечает Баланзат.

Внимательно следуйте инструкциям по уходу за этикетками

По словам Саладиги, мелкий шрифт на ярлыках на одежде пишут не просто так, ведь соблюдение инструкций может помочь сохранить цвет темной одежды ярким и насыщенным.

Кроме того, эксперт также советует обращать внимание на этикетку моющего средства на упаковке, чтобы правильно измерить дозировку моющего средства.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказала, как легко постирать белые носки. Она отметила, что для стирки носков вам понадобится пищевая сода, которая точно должна быть у вас на кухне.

Также специалисты поделились советами, как отстирать белое постельное белье. В частности эксперты советуют использовать в таком случае лимонный сок, который является натуральным средством по сравнению с отбеливателями.

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