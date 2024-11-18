Плохой запах из стиральной машинки может оставаться и на только что постиранных вещах.

Многие хозяйки сталкиваются с этой проблемой - из стиральной машинки начинает доноситься неприятный запах. Он часто остается на свежевыстиранных вещах, но, что более опасно, на них может также попадать плесень, которая успела появиться внутри. Разбираемся, откуда берется и чем убрать запах из стиральной машинки.

Почему появляется запах из стиральной машинки

"Ароматы" в стиралке появляются независимо от того, как часто вы ею пользуетесь. На это может быть несколько причин:

частая стирка в экономичном режиме (быстрая стирка при низких t) - она не позволяет уничтожить некоторые микроорганизмы, и они остаются в барабане, отсеке для порошка и на уплотнителях;

перебор с моющим средством - если в машинку сыпать больше стирального порошка, чем следует, то мыльный осадок с грязью будет оставаться в барабане и на уплотняющих резинках, где потом образуется плесень и грибок (особенно часто это происходит в машинах с горизонтальной загрузкой);

известковый налет и остаток моющих средств в лотке и полости машинки - также могут давать плохой запах.

Появиться запах может из-за засоров в сливном фильтре, шланге и даже канализационной трубе.

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Как убрать затхлый запах из стиральной машинки

Убрать "ароматы" можно с помощью подручных средств. Есть несколько проверенных способов, как это сделать, которыми пользуются хозяйки.

Сервисная стирка при высокой температуре

Самый простой способ. Это обычно холостая стирка с моющим, максимально долгая и при высокой температуре (можно поискать информацию о такой стирке в инструкции). Она позволяет промыть барабан и шланг, а также убить вредные микроорганизмы.

Стирка с лимонной кислотой

Это также холостая стирка при высокой t, но с добавлением лимонной кислоты. 25 г кислоты/на каждые 2-2.5 кг загрузки насыпают в отсек для порошка и убирают из цикла стирки отжим - она должна закончиться полосканием.

Стирка с уксусом

Еще один способ, как убрать запах из стиральной машинки - уксусом. В лоток для порошка нужно влить 200 мл уксуса (9%) и запустить холостую стирку при 90°С. Уксус помогает избавиться от известковой накипи и делает дезинфекцию.

Важно: после чистки, как и каждой стирки, нужно приоткрывать загрузочный люк и отсек для порошка, чтобы они полностью просыхали. Также периодически нужно чистить фильтр стиральной машины (находится сзади техники), так как в нем тоже часто скапливается грязь и мусор, которые дают запах.

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