Чтобы поддерживать свежесть и чистоту в туалете, можно использовать различные средства, которые добавляются в бачок унитаза.
Читайте далее и узнавайте, что добавить в сливной бачок для унитаза и решить проблему с неприятными запахами в туалете.
Освежитель для унитаза в бачок своими руками - популярные лайфхаки
Существует несколько проверенных методов сделать воздух в уборной приятнее без покупки дорогих химических средств.
Конечно, может показаться, что проще всего положить специальные таблетки в бачок унитаза. Они действительно устраняют неприятные запахи и сохраняют свежесть с каждым смывом. Но кроме этого варианта, есть не менее эффективные домашние способы. Среди них:
- Зубная паста в бачок унитаза. Одним из самых популярных лайфхаков является использование зубной пасты. Она помогает устранить неприятные запахи и освежает воду, благодаря чему при каждом смыве вода приятно пахнет. Все, что вам нужно, - проткнуть несколько раз тюбик с пастой и положить его на дно бачка. Этот метод - один из вариантов, как сделать приятный запах в унитазе без необходимости покупки дополнительных средств.
- Кусок мыла. Кроме зубной пасты, можно попробовать использовать в таких же целях мыло. Но это не самое лучшее средство в бачок унитаза, так как мыло может медленно растворяться и загрязнять механизм.
- Освежитель в бачок унитаза своими руками. Такие освежители делают на основе эфирных масел, соды и перекиси водорода. Они не только справляются с неприятными запахами, но и способствуют очищению бачка. Смешайте 3 ст. л. перекиси, 7 капель эфирного масла, 3 ст. л. лимонного сока, 100 г соды и 50 г сухой белизны. Полученный раствор добавляйте в воду в бачке.
Теперь вы знаете, для чего кладут зубную пасту в бачок унитаза или кусок мыла.
Попробовав несколько методов, вы сможете выбрать лучшее средство, которое будет соответствовать потребностям и предпочтениям.
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