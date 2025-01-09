Одеяла обычно стирают не часто и советуют при необходимости все-таки отдавать их в химчистку. Но порой такой возможности нет, а проблема, как постирать большое одеяло или плед - есть. Можно ли засовывать их в машинку или нет? И что делать, если в машинку оно не помещается - как постирать одеяло вручную? Оказывается, это можно сделать.
Как постирать ватное одеяло
Одеяло из ваты, какого бы размера оно ни было, стирать в машинке не советуют в принципе - опытные хозяйки говорят, что после этого изделие можно выбросить. Ему показана только стирка руками.
Вот как это нужно сделать:
- хорошенько вытрусить одеяло, чтобы избавиться от пыли или мелкого мусора;
- растворить в воде хозяйственное мыло (стружку) или моющее средство, одеяло разложить на горизонтальной поверхности и губкой, смоченной в мыльной воде, пройтись по поверхности;
- после этого чистой губкой и водой смыть мыльный слой.
Процедуру, если нужно, повторить. Отжимать ватное изделия не рекомендуют, а сушить можно только на горизонтальной поверхности, время от времени его также нужно будет встряхивать и переворачивать. Можно разложить одеяло под солнцем или использовать искусственное тепло.
Как постирать пуховое одеяло
Стирать пуховые изделия допускается как ручным способом, так и в стиральной машинке. Можно ли стирать одеяло в стиральной машине на 6 кг? Если оно помещается в машинку-автомат и весит меньше, чем 6 кг, то такая стирка вполне возможна. Главное, чтобы на ярлыке изделия разрешалась машинная стирка. Далее следует придерживаться нескольких правил:
- одеяло замочить в теплой воде на 20 минут - так будет проще избавиться от загрязнений;
- отжать (слегка), засунуть в барабан машинки, можно туда же положить несколько теннисных мячиков - они будут разбивать пух, чтобы он не комковался;
- использовать только жидкое моющее - оно легче будет выполаскиваться;
- стирать на деликатном режиме при 30С, отжим и сушку - выключить.
После стирки нужно аккуратно отжать изделие и разложить его сушить на горизонтальной поверхности естественным способом (без искусственных источников тепла). Пока сохнет - не забывать переворачивать и потряхивать.
Как постирать синтепоновое одеяло
Синтепоновые изделия не боятся машинной стирки - их также стирают на режиме для деликатных изделий при 30С, с жидким моющим и даже с отжимом. Сушат такое одеяло на бельевой веревке (или можно разложить), встряхивая время от времени и взбивая.
Конечно, постирать одеяло в стиральной машине - задачка со звездочкой, если оно в машинку не помещается. Тогда выход только один – ручная стирка в ванной.
Как постирать одеяло в ванной, если в мишинку оно не помещается
Перед ручной стиркой одеяла (или габаритного пледа), его советуют замочить - в теплой воде с порошком или жидким моющим - примерно на 3-4 часа. После этого нужно:
- залезть в ванну и хорошенько потоптаться по изделию, затем его перевернуть и снова потоптаться, если одеяло очень грязное - снова набрать воды и повторить процедуру еще раз;
- слить мыльную воду и налить воду для полоскания, еще раз потоптаться по одеялу;
- слить воду и свернуть его в рулон, отжать, насколько хватит сил, оставить на бортике ванной, чтобы вода стекла.
Не следует оставлять вещь надолго, иначе она может сопреть. Затем одеяло нужно разложить или развесить.
Важно: этот способ ручной стирки не подходит для ватных одеял и одеял из пуха.
Если боитесь или сомневаетесь стирать одеяло в домашних условиях, тогда лучше отнести его в химчистку или прачечную.
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