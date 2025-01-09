Рассказываем, как постирать одеяло в стиральной машине, чтобы не испортить изделие, и что делать, если оно в машинку не помещается.

Одеяла обычно стирают не часто и советуют при необходимости все-таки отдавать их в химчистку. Но порой такой возможности нет, а проблема, как постирать большое одеяло или плед - есть. Можно ли засовывать их в машинку или нет? И что делать, если в машинку оно не помещается - как постирать одеяло вручную? Оказывается, это можно сделать.

Как постирать ватное одеяло

Одеяло из ваты, какого бы размера оно ни было, стирать в машинке не советуют в принципе - опытные хозяйки говорят, что после этого изделие можно выбросить. Ему показана только стирка руками.

Вот как это нужно сделать:

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хорошенько вытрусить одеяло, чтобы избавиться от пыли или мелкого мусора;

растворить в воде хозяйственное мыло (стружку) или моющее средство, одеяло разложить на горизонтальной поверхности и губкой, смоченной в мыльной воде, пройтись по поверхности;

после этого чистой губкой и водой смыть мыльный слой.

Процедуру, если нужно, повторить. Отжимать ватное изделия не рекомендуют, а сушить можно только на горизонтальной поверхности, время от времени его также нужно будет встряхивать и переворачивать. Можно разложить одеяло под солнцем или использовать искусственное тепло.

Как постирать пуховое одеяло

Стирать пуховые изделия допускается как ручным способом, так и в стиральной машинке. Можно ли стирать одеяло в стиральной машине на 6 кг? Если оно помещается в машинку-автомат и весит меньше, чем 6 кг, то такая стирка вполне возможна. Главное, чтобы на ярлыке изделия разрешалась машинная стирка. Далее следует придерживаться нескольких правил:

одеяло замочить в теплой воде на 20 минут - так будет проще избавиться от загрязнений;

отжать (слегка), засунуть в барабан машинки, можно туда же положить несколько теннисных мячиков - они будут разбивать пух, чтобы он не комковался;

использовать только жидкое моющее - оно легче будет выполаскиваться;

стирать на деликатном режиме при 30С, отжим и сушку - выключить.

После стирки нужно аккуратно отжать изделие и разложить его сушить на горизонтальной поверхности естественным способом (без искусственных источников тепла). Пока сохнет - не забывать переворачивать и потряхивать.

Как постирать синтепоновое одеяло

Синтепоновые изделия не боятся машинной стирки - их также стирают на режиме для деликатных изделий при 30С, с жидким моющим и даже с отжимом. Сушат такое одеяло на бельевой веревке (или можно разложить), встряхивая время от времени и взбивая.

Конечно, постирать одеяло в стиральной машине - задачка со звездочкой, если оно в машинку не помещается. Тогда выход только один – ручная стирка в ванной.

Как постирать одеяло в ванной, если в мишинку оно не помещается

Перед ручной стиркой одеяла (или габаритного пледа), его советуют замочить - в теплой воде с порошком или жидким моющим - примерно на 3-4 часа. После этого нужно:

залезть в ванну и хорошенько потоптаться по изделию, затем его перевернуть и снова потоптаться, если одеяло очень грязное - снова набрать воды и повторить процедуру еще раз;

слить мыльную воду и налить воду для полоскания, еще раз потоптаться по одеялу;

слить воду и свернуть его в рулон, отжать, насколько хватит сил, оставить на бортике ванной, чтобы вода стекла.

Не следует оставлять вещь надолго, иначе она может сопреть. Затем одеяло нужно разложить или развесить.

Важно: этот способ ручной стирки не подходит для ватных одеял и одеял из пуха.

Если боитесь или сомневаетесь стирать одеяло в домашних условиях, тогда лучше отнести его в химчистку или прачечную.

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