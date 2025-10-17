Вы можете обеспечить кошке уют и комфорт при наступлении холодов.

Когда температура падает и зима подкрадывается все ближе, все мы думаем, как укутаться потеплее, сварить чай и не замерзнуть сами. Но важно также помнить — заботы о тепле касаются не только нас. Наши коты тоже нуждаются в защите от холода, будь то пушистые домоседы, свернувшиеся на подоконнике, или отважные исследователи улиц.

Зная, как уберечь питомца от переохлаждения, мы помогаем ему пережить зиму с комфортом и без риска для здоровья. Журнал Daily Paws поговорил с ветеринарами, чтобы выяснить, насколько холод может быть опасен для кошек и как помочь питомцу не замерзнуть — дома и на улице.

Как долго кошки могут находиться на холоде

"Большинство кошек прекрасно переносят холод. Те, кто привык проводить много времени на улице, знают, когда пора возвращаться домой", — говорит ветеринар Майкл Арпино из клиники Veterinary Wellness Center of Boerum Hill. Тем не менее, по его словам, оставлять кошку на улице на ночь, особенно при сильных морозах, нельзя.

"Мы категорически не советуем оставлять их без укрытия от холода и хищников на всю ночь", — подчеркивает он.

Домашние кошки тоже иногда могут замёрзнуть. "Уютное место, где питомец может свернуться клубком под одеялом или в утеплённой кроватке, поможет избежать переохлаждения", — объясняет ветеринар Зай Сачу из Bond Vet.

При какой температуре коты мерзнут

"Общее правило — всё, что ниже +7°C, считается слишком холодным. Если температура опускается ниже нуля, кошке грозит переохлаждение, если она находится на улице длительное время", — говорит Арпино.

Также важно учитывать тип шерсти и вес питомца.

"Бесшёрстные кошки или те, у кого шерсть коротко подстрижена, никогда не должны выходить на улицу в холодную погоду. Такие кошки нуждаются в свитере даже дома. А вот полные кошки переносят холод чуть лучше, но их замедленные движения повышают риск других опасностей", — поясняет Арпино.

Кроме того, кошки с хроническими заболеваниями особенно уязвимы. Животные с эндокринными нарушениями, например гипертиреозом, обычно чувствительны к холоду. Также кошкам с болезнями почек, сердца, раком и другими недугами нельзя выходить на улицу в любую погоду.

Как понять, что кошка мерзнет

"Если кошка мёрзнет, она может дрожать, сидеть, сгорбившись, или искать тёплые места", — объясняет Сачу.

Если кошка долго остаётся на холоде, у неё может развиться гипотермия (переохлаждение). Если вы заметили эти симптомы, срочно доставьте животное к ветеринару.

Признаки умеренного и тяжёлого переохлаждения:

вялость, спутанность сознания;

расширенные зрачки;

затруднённое дыхание;

скованность мышц;

пониженное давление;

замедленное сердцебиение;

кома (в тяжёлых случаях).

Кроме холода, зимой кошек может беспокоить сухой воздух. Убедитесь, что у питомца всегда есть свежая вода. Следите за признаками переохлаждения, ограничивайте пребывание на холоде и обеспечьте достаточное питьё — и зима пройдёт для кошки спокойно и здорово.

