Для обозначения процесса наведения чистоты в украинском языке стоит использовать одно благозвучное слово.

Многие украинцы в быту пока не готовы отказаться от употребления суржика. По крайней мере, такое впечатление складывается из-за того, что русских слов, которые звучат на украинский манер, вокруг звучит немало. Трудно сказать, почему это явление до сих пор процветает на наших просторах, но оно отнюдь не добавляет красоты и благозвучия украинскому языку. Напротив, искусственно созданные слова делают украинский язык несколько грубым.

Скажем, наши женщины сплошь и рядом рассказывают друг другу про "уборку": "Я щодня маю по кілька замовлень на уборку", "Я в суботу нікуди не піду, бо треба зробити удома уборку", "Як ця уборка мені набридла". Но зачем так позорить украинский язык?

Дело в том, что в украинском языке слова "уборка" нет, это - типичный суржик, о чем говорится на сайте Украинская грамота. Кроме того, в соответствии со словарем Анти-суржика, в украинском языке нет слов "убирати" и "уборщиця".

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А как сказать "уборка" на украинском? Для обозначения процесса наведения чистоты стоит использовать благозвучное и гармоничное слово "прибирання". Вот как это слово объясняет Толковый словарь украинского языка (СУМ):

"Прибирання. Дія за знач. прибирати і прибиратися. Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала (Панас Мирний, III, 1954, 223); Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги (Іван Микитенко, II, 1957, 57); Технологія виробництва розрахована на безприв'язне утримання худоби при механізації основних виробничих процесів, насамперед прибирання гною, роздавання кормів і напування (Хлібороб України, 8, 1964, 15); Не жаль мені меду, вина, А жаль мені дівування, Дівоцького прибирання (Українські народні пісні, 1, 1964, 46); — Нехай трошки приберемось, та тоді вже зараз і гостей проситиму. Почалось прибирання теє. Стара скрині з комори викочує та оксамити, рубки тонкії вибирає та кроїть та приміряє на панночку (Марко Вовчок, I, 1955, 107); Балабуха, надивившись, як його жінка й дочка тягалися з тими уборами та прибиранням на бал, сів за свій діяриуш [щоденник] (Нечуй-Левицький, III, 1956, 244)".

Соответственно, надо говорить не "уборщиця", а "прибиральниця", не "убирати", а "прибирати", если намерены разговаривать на хорошем украинском.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, почему нельзя говорить "Виталий Кличко - самый сильный боксер в Украине". Как пояснил известный языковед Александр Авраменко, - сказать так, значит оконфузиться и высказаться об украинском боксере российским суржиком.

По словам языковеда, неправильно говорить "самий цікавий", "самий вправний", "самий впертий".

"Російській частці "самий" відповідає український префікс "най", тому підсилити прикметник у слові слід саме ним", - сказал Авраменко.

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