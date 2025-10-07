Этот прием существенно улучшает вкус каши и не требует никаких дополнительных ингредиентов.

Овсянка - сытное и легкое в приготовлении блюдо. Оно подойдет на завтрак, а иногда даже на обед или ужин. Бакалавр по пищевым исследованиям Нью-Йоркского университета Лена Абрахам на страницах simplyrecipes.com рассказала об одном приеме, который поможет сделать эту кашу еще вкуснее.

По словам эксперта, она никогда не пропускает этот шаг, ведь он существенно улучшает вкус овсяной каши и не требует никаких дополнительных ингредиентов. Речь идет о предварительном поджаривании крупы. Абрахам утверждает, что это придает блюду невероятно насыщенный ореховый вкус.

Она пишет, что нужно взять плющеную овсянку, высыпать ее на сковороду и нагревать на средне-сильном огне. При этом ее следует часто помешивать - пока зерна местами станут золотистыми, а в воздухе будет чувствоваться ореховый аромат. При этом никакого жира, например сливочное или растительное масло, на сковороду можно не класть.

"Не отходите от плиты, чтобы не овсянка не пригорела: полстакана крупы нужно жарить не более пяти минут. Как только со сковороды начнет доноситься аромат - начинайте готовить овсянку как обычно", - пояснила Абрахам.

Она утверждает, что поджаривать овсянку можно не только для каши, но и для смузи, парфе и даже когда вы добавляете ее в выпечку, например в овсяное печенье.

Эксперт дала еще два совета, которые помогут сделать овсяную кашу более вкусной. Первый - это присаливание.

"Добавьте щепотку соли. Вполне вероятно, что вы уже приправляете овсянку солью, но если нет, я очень рекомендую это сделать. Соль помогает подчеркнуть вкус поджаренного зерна, а также сбалансировать любые сладкие добавки", - пишет она.

Второй совет - добавление на сковороду кусочка сливочного масла при поджаривании. По ее словам, это сделает овсянку "еще более насыщенной и шелковистой с легким кремовым вкусом".

Ранее УНИАН рассказывал, чем полезна овсянка и кому ее стоит есть ежедневно. Исследования показали, что эта крупа может иметь незначительное, но положительное влияние на сердце, если ее употреблять регулярно в течение не менее 8 недель. Речь шла о том, что овес благодаря бета-глюкану - типу растворимой клетчатки, которая есть в его составе, - помогает снизить кровяное давление.

