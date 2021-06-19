Василий Рыбников

В день славного возвращения в родную гавань жители Крыма просили камни с неба, но в итоге вышло даже лучше - вместо камней с неба упала долгожданная вода, намоленная трудолюбивым патриархом Кириллом, и в России до сих пор не могут понять, чем крымчане опять недовольны.

«Есть в Крыму проблема воды, которую у него украинское начальство отрезало, напрашиваясь на новый Нюрнбергский процесс? Ещё какая! Так вот вам - вода. Пресная, бесплатная, с неба, в огромном количестве! Считай - Бог послал, - укоряет ленивых паникеров русский эксперт Сатановский. - Одна проблема накладывается на другую и решает её превосходным образом!». Совет господина Сатановского прост и логичен: надо немедленно выкопать подземные водохранилища и «загнать туда воду». Кроме того, у каждого крымчанина наверняка найдутся в хозяйстве пустые бутылки, ведра, пианино; жаль, что телевизоры сейчас у всех плоские, - в большой телевизор недельный запас воды войдет. Хотя зачем далеко ходить, сейчас в Крыму воду можно закрывать прямо в домах! Особенно повезло тем, у кого подвал, машина с вместительным багажником, балкон тоже сойдет. По такому случаю в Ялте даже потушили свет и ввели дополнительные ограничения на подачу питьевой воды - мало ли, вдруг кто перепьется и лопнет.

За начальником Крыма гнались одуревшие от радости мужики, чтобы выразить ему свое почтение

Весь мир облетели видеосъемки счастливого начальника Крыма господина Аксенова, гордо реющего на моторной лодке по улицам Керчи с инспекцией тучных водных запасов, а также трех здоровенных мужиков, преследующих Аксенова вплавь. Сначала все думали, что это солдаты НАТО, потом решили, что это витязи из местного МЧС, но МЧС официально опровергло эту информацию: «Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксёнова... Пловцы вернулись на берег счастливыми и довольными». По всему выходило, что за начальником Крыма гнались одуревшие от радости мужики, чтобы выразить ему свое почтение, но позже Аксенов внезапно признался , что это было таки МЧС, которому не хватило своей лодки, потому что зачем же крымским спасателям лодки, когда в Севастополе как раз на днях пришвартовался убийца американских авианосцев эсминец «Хитрожопый».

В своем знаменитом батискафе спускался Путин на дно

Не все крымчане с одинаковой радостью приняли такой подарок судьбы, один погиб . И тогда господин Аксенов достал свой главный козырь - объявил о том, что попросит помощи у самого Путина! С этого дня счастье местного населения возросло многократно. Так, в Керчи уже несколько раз видели Владимира Владимировича, который плавал по городу в деревянной лодке, нахлобучив на лоб ушанку, чтоб не узнавали, и доставал людей из воды за уши, как дед Мазай. В своем знаменитом батискафе спускался Путин на дно городское и находил там великолепные амфоры. Нырял с подводным ружьем в переулки и бил в глаз барабульку, что норовила перекрыть ливневки. В Ялте же видели, как Путин ходил по воде, подтрунивая над Аксеновым, норовившим покинуть причал: «Спокойно, Сергей, никакого секрета здесь нет», - а потом даже онемел и топнул в сердцах по водной глади ногой!

Диво дивное происходит сегодня в Крыму, чудо чудное, сакральное. Всего этого вяликолепия не случилось бы, если бы Крым своевременно не ушел в родную гавань от презренной Украины, ведь когда была презренная Украина, в той же Керчи регулярно чистили русла мелких рек, протекающих по городу, и в случае выпадения обильных осадков они выполняли роль водоотводов. Поэтому не было в Керчи при Украине ни больших потопов, ни чудес многих, ни сакрала блаженного. Теперь же наслаждахося! Россиюшка пришла, счастье принесла.

Василий Рыбников

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