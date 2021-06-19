В день славного возвращения в родную гавань жители Крыма просили камни с неба, но в итоге вышло даже лучше - вместо камней с неба упала долгожданная вода, намоленная трудолюбивым патриархом Кириллом, и в России до сих пор не могут понять, чем крымчане опять недовольны.
«Есть в Крыму проблема воды, которую у него украинское начальство отрезало, напрашиваясь на новый Нюрнбергский процесс? Ещё какая! Так вот вам - вода. Пресная, бесплатная, с неба, в огромном количестве! Считай - Бог послал, - укоряет ленивых паникеров русский эксперт Сатановский. - Одна проблема накладывается на другую и решает её превосходным образом!». Совет господина Сатановского прост и логичен: надо немедленно выкопать подземные водохранилища и «загнать туда воду». Кроме того, у каждого крымчанина наверняка найдутся в хозяйстве пустые бутылки, ведра, пианино; жаль, что телевизоры сейчас у всех плоские, - в большой телевизор недельный запас воды войдет. Хотя зачем далеко ходить, сейчас в Крыму воду можно закрывать прямо в домах! Особенно повезло тем, у кого подвал, машина с вместительным багажником, балкон тоже сойдет. По такому случаю в Ялте даже потушили свет и ввели дополнительные ограничения на подачу питьевой воды - мало ли, вдруг кто перепьется и лопнет.
За начальником Крыма гнались одуревшие от радости мужики, чтобы выразить ему свое почтение
Весь мир облетели видеосъемки счастливого начальника Крыма господина Аксенова, гордо реющего на моторной лодке по улицам Керчи с инспекцией тучных водных запасов, а также трех здоровенных мужиков, преследующих Аксенова вплавь. Сначала все думали, что это солдаты НАТО, потом решили, что это витязи из местного МЧС, но МЧС официально опровергло эту информацию: «Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксёнова... Пловцы вернулись на берег счастливыми и довольными». По всему выходило, что за начальником Крыма гнались одуревшие от радости мужики, чтобы выразить ему свое почтение, но позже Аксенов внезапно признался, что это было таки МЧС, которому не хватило своей лодки, потому что зачем же крымским спасателям лодки, когда в Севастополе как раз на днях пришвартовался убийца американских авианосцев эсминец «Хитрожопый».
В своем знаменитом батискафе спускался Путин на дно
Не все крымчане с одинаковой радостью приняли такой подарок судьбы, один погиб. И тогда господин Аксенов достал свой главный козырь - объявил о том, что попросит помощи у самого Путина! С этого дня счастье местного населения возросло многократно. Так, в Керчи уже несколько раз видели Владимира Владимировича, который плавал по городу в деревянной лодке, нахлобучив на лоб ушанку, чтоб не узнавали, и доставал людей из воды за уши, как дед Мазай. В своем знаменитом батискафе спускался Путин на дно городское и находил там великолепные амфоры. Нырял с подводным ружьем в переулки и бил в глаз барабульку, что норовила перекрыть ливневки. В Ялте же видели, как Путин ходил по воде, подтрунивая над Аксеновым, норовившим покинуть причал: «Спокойно, Сергей, никакого секрета здесь нет», - а потом даже онемел и топнул в сердцах по водной глади ногой!
Диво дивное происходит сегодня в Крыму, чудо чудное, сакральное. Всего этого вяликолепия не случилось бы, если бы Крым своевременно не ушел в родную гавань от презренной Украины, ведь когда была презренная Украина, в той же Керчи регулярно чистили русла мелких рек, протекающих по городу, и в случае выпадения обильных осадков они выполняли роль водоотводов. Поэтому не было в Керчи при Украине ни больших потопов, ни чудес многих, ни сакрала блаженного. Теперь же наслаждахося! Россиюшка пришла, счастье принесла.
Василий Рыбников
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