По словам оккупантов, они понятия не имеют, как решить вопрос затоплений.

Курьезное видео засняли во время визита подконтрольного Кремлю главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова в затопленную Керчь. В объектив камеры попали три человека, которые плыли за лодкой "чиновников".

Об этом свидетельствует видео, обнародованное Аксеновым в Facebook.

На видео видно, как три человека, предположительно сотрудники так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций", плывут по затопленной улице кролем за лодкой с Аксеновым. При этом слышен разговор оккупантов, которые обсуждают проблему затоплений.

"Вы технически считаете, что сделать ничего не можем? Ни дренаж, ничего?" - спросил Аксенов так называемую "местную власть".

Читайте также15-летняя девочка погибла от удара молнии во время купания

Из их слов становиться понятно, что они не могут ничего сделать, но поступило предложение построить дамбу.

Позже представитель Аксенова в комментарии росСМИ заявил, что без понятия, кто те люди, которые плыли за лодкой "чиновников". В то же время в "управления МЧС по Крыму" заверили, что пловцами были гражданские люди и им помощь не понадобилась.

"Счастливые и довольные вернулись на берег", - подчеркнули оккупанты.

Как ранее сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева