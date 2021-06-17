Местная журналистка убеждена, что потоп спровоцировало разгильдяйство россиян.

Оккупированная Россией Керчь после паводков 17 июня осталась без питьевой воды.

Об этом в комментарии телеканалу Дождь сообщила редактор местного сайта Белла Демидович.

"Керчанам вообще не рекомендовано использовать воду для приготовления пищи. Речь идет о воде, которая течет из водопровода. Почему? Потому что есть опасность, что после потопа в водопроводную систему могли попасть различные микробы", – говорит она.

Демидович добавила, что по городу протекают несколько небольших рек, которые в обильные дожди становятся водоотводами.

Читайте такжеВ СБУ готовы в суде защищать свою позицию по иску Моргенштерна"Начиная с 2014 года, когда пришла Россия, эти реки никто не чистил. Русло никто не чистил. У нас постоянно в городе идут споры между администрацией и людьми, которые проживают в городе у этих рек. Почему не чистят эти реки? Через них отходит лишняя вода после слив. У нас и раньше было такое, что дамбы прорывали. Но в последний раз это было в 2001-2002 годах. Всегда у нас реки чистили. Сейчас же это не реки, а чащи с деревьями, заросли тростника и мусор. Если бы у нас реки почистили, то такого трэша не было бы", – убеждена крымчанка.

Журналистка отметила, что оккупанты "обещают" оказать помощь, в частности материальную. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации: "Но ты же не можешь оценить стоимость подтоплений, того, что тебе стоило купить все эти вещи. Что тебе стоило привести в порядок квартиру".

17 июня в сети обнародовали кадры, как "глава" Крыма Сергей Аксенов передвигается на лодке, а за ним плывут несколько, как утверждают пользователи, спасателей. Как оказалось, оккупированную Керчь в результате проливных дождей затопило.

На завтра в городе снова объявили штормовое предупреждение. Сейчас управляющие компании, коммунальщики пытаются залатать дыры на крышах.

С 2014 года – начала оккупации Россией Крыма – полуостров из-за сухого климата и действий россиян страдает от нехватки воды.

Украина прекратила водоснабжение с российскими оккупантами до того момента, пока территорию не освободят. Россияне пользовались водой из Днепра, чтобы обеспечивать прежде всего военные базы. Сейчас воду крымчанам "власть" подает посуточно.

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Автор: Яна Ставская