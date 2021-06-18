Мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды восемь человек пострадало и один погиб.
Об этом сообщила так называемая "мэр" Янина Павленко в Facebook.
По ее словам, один пострадавший сломал ногу и ему понадобилось хирургическое вмешательство.
"Восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - говорится в сообщении.
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При этом "чиновница" сообщила, что в результате потопа погиб 26-летний парень.
"В пгт Краснокаменка есть погибший – молодой мужчина, по предварительной информации смыло потоком воды", - говорится в сообщении.
В свою очередь подконтрольный Кремлю глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о гибели мужчины.
"В Ялте погиб один человек 1995 года рождения. Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым", - написал пособник оккупантов в Facebook.
В то же время так называемые "власти" Крыма заявляют об уменьшении осадков на территории полуострова.
Напомним, что в оккупированной Ялте после продолжительных и мощных дождей вышла из берегов река Водопадная, в результате город оказался на грани катастрофы и может полностью остаться без электроснабжения.
Потоп в Керчи
Как сообщал Погода УНИАН, ранее в оккупированном Крыму мощнейший ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затопленными по самые окна.
По данным местных СМИ, в городе выпало полторы месячные нормы осадков. Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.
С инспекцией в затопленную Керчь приехал так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, из-за "местные власти" оконфузились.
Кроме того, "большая вода" принесла городу и его жителям большую проблему - из-за потопа Керчь осталась без питьевой воды.
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