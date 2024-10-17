Паста Болоньезе является прекрасным блюдом, благодаря которому можно накормить семью и еще останется на потом. Несмотря на то, что каждый имеет свой рецепт, его всегда можно улучшить и сделать еще вкуснее. В частности известный шеф-повар Мэри Берри удивила своих поклонников, когда рассказала, что использует белое вино и двойные сливки в своем рецепте Болоньезе, передает Mirror.
Ингредиенты для приготовления соуса к пасте
- 500 г свиного фарша;
- 500 г г говяжьего фарша;
- 500 г пасты;
- 400 г нарезанных помидоров;
- 200 мл говяжьего бульона;
- 150 мл белого вина;
- две нарезанные луковицы;
- две палочки нарезанного сельдерея;
- одна крупная нарезанная морковь;
- три измельченных зубчика чеснока;
- три столовые ложки вяленой томатной пасты;
- четыре столовые ложки двойных сливок;
- две столовые ложки измельченных листьев тимьяна;
- четыре лавровых листа;
- соль и перец для подачи.
Для макарон
- 450 г макаронных изделий пападелле;
- соль для воды для макарон.
Для подачи
- сыр пармезан;
- листья базилика.
Способ приготовления
По информации The Express, Мэри сначала разогревает духовку на 160 градусов. После чего в большой кастрюле на плите нужно разогреть масло, добавить нарезанные морковь, сельдерей и лук, оставьте их жариться на сильном огне около пять минут, пока овощи не начнут становиться мягкими.
Когда овощи будут готовы, добавьте в кастрюлю свиной и говяжий фарш.
"Использование двух видов мяса означает, что вы получите великолепный глубокий вкус, и это то, что делают итальянцы", - объяснил бывший судья Bake Off.
Обжаривайте мясо до румяной корочки, держа кастрюлю на сильном огне. Из-за того, что мясо может слипаться и прилипать ко дну кастрюли, Мэри советует использовать две лопатки, чтобы перемешать ингредиенты Болоньезе. После чего добавьте раздавленный чеснок и оставьте его жариться около 30 секунд. Затем добавьте томатную пасту и перемешайте ее с соусом.
После полного перемешивания добавьте говяжий бульон и нарезанные помидоры. Продолжайте перемешивать соус Болоньезе и дайте ему закипеть. После того, как соус закипит, добавьте вино, зелень, соль и перец.
Затем нужно поставить соус в духовку, его следует выпекать в течение одного часа. Также Мэри советует добавить "секретный" ингредиент", а именно двойные сливки, когда вы будете вынимать соус из духовки.
"После часа в духовке мой секрет заключается в том, чтобы сделать его еще более насыщенным, добавив двойные сливки. Не волнуйтесь, они не сворачиваются или что-то подобное, они просто обогащают его. Я хочу, чтобы в результате получилась достаточно густая смесь", - подчеркнула шеф-повар.
После того, как вы добавили двойные сливки, поставьте соус в духовку еще на час. В целом он должен запекаться в течение двух часов.
Когда Болоньезе будет почти готовым, налейте в кастрюлю кипяченую подсоленную воду, чтобы сварить макароны.
"По-итальянски не принято подавать густой мясной соус к тонкой пасте, например, спагетти. Для идеального сочетания выбирайте макароны более толстой формы, например, папарделле", - отмечает Мэри.
При подаче посыпьте пасту и соус Болоньезе пармезаном и базиликом.
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