Это идеальное блюдо, которым можно полакомиться будним вечером.

Когда дело доходит до приготовления ужина, который обязательно понравится всем, вкусная паста - это всегда правильный выбор. Но как приготовить классические макароны с сыром? Ответ - в материале издания Express, которое рассказывает о рецепте известного шеф-повара Джеймса Мартина.

Секрет его простого, но вкусного рецепта макарон с сыром кроется в соусе. Кулинар начинает с добавления лука, лаврового листа и гвоздики, чтобы придать ему замечательный вкус. Он также советует использовать как можно меньше муки, предлагая примерно половину того, что рекомендует большинство рецептов.

Далее он делится удобным советом - выбирайте венчик вместо деревянной ложки во время приготовления соуса. Это помогает сохранить легкость соуса и предотвращает его загустение перед добавлением других ингредиентов.

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Затем кулинар рекомендует медленно добавить молоко к своей смеси, которая загущает соус, когда он начинает кипеть. В рецепт также входят жареная курица и грибы, которые сделают вкус более насыщенным, а блюдо - более сытным.

Метод приготовления

Разогрейте духовку до 200C. Готовьте макароны в соответствии с инструкциями на упаковке.

Слейте воду и охладите макароны под холодной проточной водой, затем снова ее слейте.

Для приготовления соуса слегка подогрейте молоко в кастрюле.

Наколите лавровый лист на лук с помощью гвоздики, а затем опустите все это в теплое молоко и настаивайте в течение пяти минут.

Растопите сливочное масло в большой сковороде и всыпьте муку. Выньте лук из молока, а затем постепенно смешивайте его с маслом и мучной смесью.

Доведите до кипения и варите до загустения.

Добавьте половину сыра в соус с горчицей, вустерширским соусом и сливками, а затем снимите с огня.

Разогрейте гриль до высокой температуры. Обжарьте грибы на 25 г сливочного масла в течение двух минут.

Приправьте соусом, затем вылейте на макароны. Добавьте грибы и курицу и перемешайте.

Переложите ложкой в жаропрочную форму и сверху посыпьте оставшимся сыром. Поставьте в духовку примерно на 20-30 минут или пока не нагреется и не станет золотисто-коричневым.

Любителям вегетарианской кухни эксперт советует добавить вместо курицы овощи или даже рыбу.

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