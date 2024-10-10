Для приготовления пирога вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Домашний куриный пирог станет отличным блюдом для осенних холодных вечеров. Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом такого пирога, который готовится за 15 минут, пишет Express.

Ингредиенты

две луковицы;

600 г куриных окорочков, снять кожу, удалить кости;

350 г грибного ассорти;

один пучок свежего тимьяна (30 г);

375 г слоеного теста (холодного).

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 220 °C и подготовьте плиту для жарки начинки. Затем возьмите большую антипригарную сковороду для основной части и поставьте меньшую сковороду на средний огонь для остальной части приготовления. В большую сковороду капните столовую ложку оливкового масла и дождитесь шипения.

Пока масло нагревается, займитесь луком, а именно почистите его и грубо нарежьте, бросая на сковороду. Джейми Оливер отметил, если лука не хватает, можете заменить его на лук-порей.

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Затем возьмите две трети куриных окорочков и нарежьте их грубо, а остальные мелко нарежьте кубиками перед тем, как добавить к луковой смеси. Тушите все вместе в течение шести минут или до золотистого цвета, периодически помешивая.

После чего выложите грибы на небольшую сухую сковородку. Дайте им поджариться в течение 4 минут, а затем перебросьте их в сковороду с курицей и посыпьте половиной листочков тимьяна. Снимите сковороду с огня, приправьте щепоткой соли и черного перца, добавьте столовую ложку красного винного уксуса и 150 мл воды.

Раскатайте слоеное тесто таким образом, чтобы оно было на 2 сантиметра больше вашей сковородки, после чего выложите на него начинку, подвернув его по краям деревянной ложкой.

Слегка надрежьте тесто ножом и смажьте его чайной ложкой оливкового масла. В конце воткните оставшиеся веточки тимьяна в центр пирога.

"Выпекайте в нижней части духовки в течение 15 минут, или пока пирог не станет золотистым и не поднимется. Легко!", - посоветовал Джейми Оливер.

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