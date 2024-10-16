Такое блюдо готовится легко.

Ризотто является прекрасным блюдом, которое идеально подойдет для ужина в холодные осенние месяцы. Шеф-повар Нигелла Лоусон рассказала, как легко приготовить ризотто с небольшим перечнем ингредиентов, пишет Mirror.

Способ приготовления

Сначала вам нужно нарезать лук-шалот или белые части зеленого лука, а затем сельдерей, чтобы создать классическую основу для блюда.

После чего обжарьте овощи на сковороде на растопленном сливочном масле, добавляя оливковое масло, чтобы они не подгорели.

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Пока овощи жарятся, приготовьте литр овощного бульона с кипяченой водой и добавьте в сковороду рис для ризотто, помешивая, пока зерна не станут "глянцевыми".

"Рис начнет впитывать бульон, выделяя крахмалистую кремообразную жидкость, которая превращается в ризотто", - добавила Нигелла.

После того, как рис впитает в себя бульон, добавьте его в кастрюлю. В частности шеф-повар советует добавлять по три-четыре половника каждый раз, когда рис будет впитывать жидкость, через равные промежутки времени. Уже через 20 минут весь бульон должен впитаться, а рис свариться.

Пока ризотто готовится, посыпьте сковороду розмарином и цедрой половины лимона. В другой миске смешайте яичный желток, сливки, пармезан и свежий лимонный сок, чтобы получилась "примуловая эмульсия".

После чего перемешайте эту смесь в кастрюле с рисом, что придаст бледному рису светлый оттенок.

Такой рецепт понравился многим подписчикам Нигеллы, которые писали свои отзывы:

"Этот рецепт - блаженство. Я делаю его снова и снова".

"Я готовил этот рецепт дважды, и он не разочаровал меня ни разу, я использовал два яичных желтка и сок целого лимона, и это, безусловно, сработало. Замечательный рецепт, рекомендую".

"Я сделал это в третий раз вчера вечером в гостях у друзей! И снова они были в восторге!!!"

Другие вкусные рецепты

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