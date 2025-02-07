Морковный пирог является одним из самых любимых британских блюд к чаепитию. Он имеет замечательный пряный вкус, несравненную текстуру и насыщенную глазурь. В BBC Good Food поделились простым рецептом этого блюда, благодаря чему пирог получится идеально влажным и нежным, пишет Express.
"Покройте этот классический морковный пирог нежной глазурью из сливочного сыра и измельченными грецкими орехами или орехами пекан. Подавайте как сладкое угощение с чашкой чая в любое время суток", - посоветовали авторы рецепта.
Также эксперты советуют подавать морковный пирог при комнатной температуре. Он может храниться в холодильнике до пяти дней.
Ингредиенты
- 230 мл растительного масла, плюс дополнительно для формы;
- 100 г натурального йогурта;
- четыре больших яйца;
- полторы ч.л. ванильного экстракта;
- половина апельсина, цедра;
- 265 г муки грубого помола;
- 335 г светлого сахара мусковадо;
- две с половиной ч.л. молотой корицы;
- четверть свежего мускатного ореха, мелко натертого;
- 265 г моркови (примерно три), натертой на терке;
- 100 г кишмиша или изюма;
- 100 г грецких орехов или орехов пекан, грубо измельченных (по желанию).
Для глазури
- 100 г слегка подсоленного сливочного масла, размягченного;
- 300 г сахарной пудры;
- 100 г крем-сыра.
Способ приготовления
Сначала нужно разогреть духовку до 180°C. Дно и боксы двух круглых форм для торта смажьте маслом и выстелите пергаментом для выпечки. В отдельной миске взбейте масло, йогурт, яйца, ванильный экстракт и апельсиновую цедру.
Отдельно смешайте муку, сахар, молотую корицу, молотый мускатный орех и щепотку соли. После чего пальцами разбейте сахарные комочки, слегка встряхивая миску, чтобы поднять большие кусочки наверх.
"Всыпьте влажные ингредиенты к сухой смеси, затем добавьте тертую морковь, изюм и половину измельченных орехов (если используете). Перемешайте все вместе до полного соединения, а затем равномерно распределите тесто между подготовленными формами для кекса", - советуют в материале.
В целом нужно выпекать тесто 25-30 минут. Чтобы проверить, точно ли пирог готов, вставьте в центр коржа шпажку или зубочистку, если выйдет сухой, это значит, что все хорошо. Если на шпажке осталось тесто, выпекайте еще 5 минут.
После этого для глазури нужно взбить сливочное масло с сахаром до однородной массы. Постепенно добавьте половину размягченного сливочного сыра, перемешивая перед добавлением остальных.
"После того, как коржи остынут и будут вынуты из формы, распределите половину сливочной глазури между слоями, чтобы соединить их между собой. Сверху смажьте оставшейся глазурью и посыпьте оставшимися измельченными грецкими орехами. Торт можно хранить в холодильнике до пяти дней, но лучше всего подавать при комнатной температуре", - подчеркнули в издании.
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