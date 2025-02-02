Для того, чтобы панкейки были лучше, нужно просто заменить один ингредиент.

Панкейки являются распространенным блюдом на завтрак. Если их поливать сиропом, украшать фруктами или залить сливками, то они становятся еще вкуснее. Несмотря на то, что есть много рецептов, как приготовить панкейки, шеф-повара Грейс и Нил дали свой совет по приготовлению этого блюда, пишет Parade.

Как правильно готовить панкейки

Обычно, чтобы приготовить панкейки, нужно смешать муку, разрыхлитель, сахар, яйца, молоко и растопленное сливочное масло. После этого на сковородку наливается масло и делаются небольшие кружочки теста и жарятся, пока не появятся пузырьки. Затем нужно перевернуть их и готовить до золотистого цвета, после чего панкейки можно подавать с сиропом, фруктами или любой другой начинкой.

Однако повара говорят, что во время приготовления панкейков следует использовать сливки, а не сливочное или растительное масло. По их словам, таким образом блины не получаются мокрыми.

Грейс и Нил уверяют, что панкейки получаются "чрезвычайно нежными и пушистыми".

"Просто вылейте сливки на теплую сковородку, положите ложки теста в середину, и когда сливки испарятся и начнут застывать, выталкивайте твердую массу в стороны панкейков. Снаружи панкейк получается почти карамелизированным, но внутри очень пушистым и мягким. Они также превращаются в огромные панкейки, поэтому если вы беспокоитесь о том, сколько времени займет их приготовление этим методом, просто знайте, что вам может понадобиться всего несколько штук", - подчеркивают в Parade.

Почему такой метод является лучшим

Панкейки становятся более воздушными, ведь когда сливки нагреваются, жиры отделяются и карамелизируются, создавая красивый золотистый хрустящий край, однако внутри они остаются мягкими и пушистыми.

"В отличие от сливочного масла, которое может быстро подгореть, сливки обеспечивают медленное, равномерное подрумянивание, что усиливает вкус. Натуральный сахар, содержащийся в сливках, также способствует немного более сладкому, насыщенному вкусу без необходимости добавления дополнительного сахара в тесто. Кроме того, дополнительный жир в сливках помогает предотвратить прилипание, облегчая переворачивание", - объясняют в материале.

Другие вкусные рецепты

Ранее пекарь рассказала, как приготовить самый вкусный морковный пирог. По ее словам, для этого нужно добавить немного яблочного пюре, чтобы он получился рыхлым и влажным.

Также фуд-блогер рассказала, как приготовить круассаны дома. Такой рецепт занимает около двух часов, включая час на охлаждение теста, и в результате получаются "легкие, воздушные, золотистые, слоеные и маслянистые круассаны".

Вас также могут заинтересовать новости: