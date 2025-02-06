По словам эксперта, такой метод является быстрым и эффективным.

Запеченный картофель всегда является отличным вариантом для вкусного ужина, однако иногда он не получается идеальным. Поэтому эксперт по питанию Ройс Бетель рассказал о гениальном методе приготовления запеченного картофеля, который занимает всего 10 минут, пишет Express.

"Запекание картофеля в духовке занимает более часа, а в микроволновой печи - 10 минут. Попробуйте этот способ", - посоветовал Бетель.

Способ приготовления

Выберите картофель большого размера и сделайте в нем несколько дырочек. Благодаря этим отверстиям влага будет выходить, помогая картофелю впитывать больше масла и улучшая текстуру.

Затем положите картофель на тарелку и поставьте в микроволновку на пять минут с одной стороны. Через пять минут переверните овощ и поставьте еще на пять минут.

"Эти морщины на картофеле - хороший знак", - отметил Ройс на своем видео.

По его словам, это свидетельствует о том, что картофель был приготовлен в совершенстве.

После того, как эксперт разрезал картофель пополам, внутренняя часть стала рыхлой и полностью приготовленной, что доказывает эффективность такого метода.

Другие вкусные рецепты

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