По словам пекаря, этот ингредиент предотвратит проблемы в приготовлении пирога.

Морковный пирог является очень вкусным, однако иногда может получиться неудачным во время приготовления. По словам пекаря Салли МакКенни есть простой способ, который поможет идеально испечь такой пирог, пишет Express.

Она отметила, что для этого нужно добавить немного яблочного пюре.

"Чтобы пирог не был слишком влажным (мокрым) и жирным на вкус, я добавляю немного яблочного пюре. Вы даже можете использовать измельченный ананас! Эти вкусы прекрасно сочетаются с коричневым сахаром и специями", - подчеркнула пекарь.

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По словам эксперта, яблочное пюре станет для пирога заменителем жира и придаст ему нужное количество влаги.

Однако если ваш морковный пирог получается сухим и хрупким, то нужно добавить больше коричневого сахара в тесто.

"Я встречала много рецептов морковного кекса, которые подслащивают преимущественно сахарным песком. Это замечательно, но сахарный песок не делает много для пирога, кроме того, что подслащивает его. Коричневый сахар не только подслащивает пирог, но и придает ему столько аромата и влаги. Он просто... лучший!", - заверила Салли.

Как приготовить вкусный морковный пирог

Ингредиенты для пирога:

260 г тертой моркови (примерно 4 большие морковки);

300 г светлого или темного сахара мусковадо;

100 г сахарной пудры; 100 г сахарной пудры;

240 мл растительного масла (или подсолнечного, или растопленного кокосового масла);

четыре больших яйца;

130 г однородного несладкого яблочного пюре;

одна чайная ложка чистого ванильного экстракта;

300 г обычной муки;

две чайные ложки разрыхлителя;

одна чайная ложка бикарбоната соды;

пол чайной ложки соли; пол чайной ложки соли;

полторы чайные ложки молотой корицы;

одна чайная ложка молотого имбиря;

четверть чайной ложки молотого мускатного ореха;

четверть чайной ложки чайной ложки чайной ложки молотой гвоздики.

Ингредиенты для глазури из сливочного сыра:

450 г жирного сливочного сыра;

115 г несоленого сливочного масла;

480 г сахарной пудры;

полторы чайные ложки чистого ванильного экстракта;

щепотка соли.

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить пирог, разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте две формы для торта и выстелите их бумагой для выпечки.

Смешайте коричневый сахар, сахарную пудру, яйца, ванильный экстракт и яблочное пюре. Перемешивайте до того момента, пока не останется ни одного комочка от коричневого сахара.

В другой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Также добавьте специи и перемешайте до однородности.

После чего влейте первое сахарное тесто к сухим ингредиентам со специями, добавьте натертую морковь и сложите ингредиенты вместе, пока все не смешается.

"Равномерно распределите тесто ложкой по формам и выпекайте 30-35 минут. Чтобы проверить готовность, проткните центр пирога зубочисткой. Если зубочистка выходит чистой, пирог готов. Выньте пирожные из духовки и оставьте полностью остыть. Убедитесь, что они полностью остыли, прежде чем готовить глазурь", - отметили в материале.

Для того, чтобы приготовить глазурь, добавьте сливочный сыр и масло в миску для смешивания. Взбейте все до однородной массы, добавьте сахар, ванильный экстракт и щепотку соли.

"Перемешиваем все вместе до получения кремообразной смеси. Добавьте больше сахара, если глазурь слишком жидкая, добавьте молока, если она слишком густая, или немного соли, если она слишком сладкая. Добавьте глазурь на верхнюю часть обоих коржей, соедините их между собой, а оставшейся глазурью украсьте бока торта. Ваш вкусный и аппетитный торт готов к подаче", - подытожили в Express.

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