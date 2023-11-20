Обычных врачей нельзя называть докторами по одной причине, отметил языковед.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко объяснил, как правильно на украинском называть медицинских работников, и озвучил правильный перевод русской фразы "лечащий врач".

Обычных врачей неправильно называть докторами, рассказал языковед и автор учебников в эфире программы "Сніданок з 1+1". "Сегодня поговорим о людях, которые нас лечат. Вот как правильно их называть - "лікарями чи докторами"? Конечно же "лікарями". Доктор - это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук", - сказал эксперт.

Языковед добавил, что часто спрашивают, как перевести на украинский язык правильно русскую фразу "лечащий врач".

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"Отвечаю - сама формулировка" лечащий врач" - это масло масляное (тавтология, - Ред.), ну и так же понятно, что врач лечит, а не, скажем, танцует или поет. Поэтому российское соединение "лечащий врач" передаем одним словом - "лікар", - поделился он.

Авраменко также назвал два варианта правильного перевода, если вы все же хотите акцентировать внимание на том, что это врач, который лечит именно вас:

"персональний лікар";

"особистий лікар".

"Позаботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно", - призвал учитель.

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Александр Авраменко уже объяснял, как в нашем языке нужно пользоваться местоимениями "який" и "що".

Эксперт отметил, что эти слова можно использовать как к несуществам, так и существам. Кроме того, лингвист посоветовал чередовать их в предложении, чтобы не было нежелательных повторений.

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