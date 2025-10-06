Это поможет выбрать идеальные по качеству и целям приготовления куски.

При покупке мяса люди очень часто совершают одну распространенную ошибку, из-за которой выбирают неподходящие по качеству и целям приготовления куски. Как единодушно заявили порталу simplyrecipes.com три мясника, эта ошибка - не разговаривать с продавцом при покупке мяса.

Почему так важно поговорить с мясником

Вместо того, чтобы выяснять всё методом проб и ошибок, ваш мясник может поделиться опытом, который поможет вам найти правильный кусок по лучшей цене.

Например, как объяняет Дэнни Аррига, мясник из Whole Foods, не все говяжьи отрубы одинаковы. Помимо очевидной разницы в цене, у каждого отруба своя структура мышц, которая влияет как на нежность, так и на вкус. Покупатели часто спорят между филе и говяжьей грудинкой, и он обычно советует им выбирать грудинку.

"Филе трудно резать, а говяжья грудинка сохраняет больше вкуса благодаря своей мышечной структуре", — говорит Аррига.

Мясники также являются источником информации о безопасности. Эд Кэмпбелл из Kings Food Markets говорит, что одна из самых распространённых ошибок, с которой он сталкивается, — это неопределённость в температуре приготовления.

"Мы можем помочь вам избежать догадок", — объясняет он, рекомендуя идеальную степень прожарки стейка или напоминая, что курицу и свинину необходимо готовить при температуре, безопасной для пищевых продуктов. Его советы могут уберечь вас от сухого, пережаренного мяса и небезопасных продуктов.

И наконец, само отношение. Брайан Гварначча из Stew Leonard’s говорит, что он и его коллеги с радостью ответят на вопросы, расскажут, какая говядина лучше всего подойдет сегодня, порекомендуют, сколько ее купить для праздничного стола, или поделятся советами по приготовлению сложного куска мяса.

"Мы не просто даем вам мясо", — сказал он мне. "Мы помогаем вам преуспеть на кухне".

