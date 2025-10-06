Небольшую часть шеи бизона нарезали кубиками и томили в кастрюле с бульоном и овощами.

В 1984 году группа ученых решилась на любопытный гастрономический эксперимент, приготовив и съев рагу из мяса бизона, жившего 50 тысяч лет назад.

Как пишет iflscience.com, тело степного бизона было обнаружено золотоискателями Аляски в 1979 году. Это единственный известный пример плейстоценового бизона, извлечённого из вечной мерзлоты.

Возраст бизона, которого прозвали Синим Малышом (Blue Babe) – в честь синего оттенка его шкуры, обусловленного минералом вивианитом, – первоначально датировали примерно 36 000 лет назад. Однако более поздний радиоуглеродный анализ, проведённый Центром прикладных изотопных исследований при Университете Джорджии, скорректировал эту оценку до 50 000–55 000 лет.

Видео дня

Через несколько лет, в 1984 году, судьба находки получила неожиданный поворот. Поддавшись одновременно научному любопытству и антропологической причуде, один из исследователей решил приготовить и съесть часть животного.

Идея принадлежала Дейлу Гатри, уважаемому палеонтологу из Университета Аляски в Фэрбанксе, который руководил первыми раскопками. Когда финский таксидермист Эйрик Гранквист завершил реставрацию образца в 1984 году, Гатри отметил это событие необычным праздником: ужином с рагу, приготовленным из куска шеи Голубого Малыша.

"Мы приготовили ужин с тушеным бизоном для него и Бьорна Кюртена, который читал лекцию…" — написал Гатри. "Небольшую часть шеи мумии нарезали кубиками и томили в кастрюле с бульоном и овощами".

Ученый описал мясо как "немного жёсткое", но отметил, что его аромат напоминает говядину с землистым, грибным привкусом — результат выдержки, равной пяти ледниковым периодам.

"На ужин у нас был Блю Бейб. Мясо было хорошо выдержанным, но всё ещё немного жёстким, и оно придавало тушеному блюду сильный аромат плейстоцена, но никто бы не осмелился его пропустить".

Что касается того, почему они выбрали именно рагу, "готовить стейк из шеи показалось не очень хорошей идеей", — рассказал Гатри. "Но, знаете, мы могли бы добавить много овощей и специй, и это было бы неплохо".

При этом никаких последствий для здоровья ученых от этого ужина не было.

"Вкус был восхитительным, и никто из нас не испытал никаких побочных эффектов от еды", - поделился Гатри.

Ранее ученые в Египте нашли самый старый торт в мире, которому более 4000 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: