Вода с лимоном вкуснее, но можно ли ее пить постоянно?

Бывают ситуации, например, после значительной физической нагрузки или в жару, когда нет ничего вкуснее глотка холодной воды. Но, по правде говоря, в основном людям не нравится вкус простой воды, поэтому определенным решением является вода с лимоном. Логично возникает вопрос: что полезнее для здоровья - простая вода или вода с лимоном? Об этом пишет Prevention.

"Вода необходима для жизненно важных функций нашего организма и практически каждого физиологического процесса. Она помогает с пищеварением, усвоением питательных веществ, в регулировании кровяного давления, температуры, выведении отходов, смазке суставов, для когнитивных функций и настроения", - рассказала зарегистрированный диетолог, владелица компании "Интегрированное питание для похудения" в Вашингтоне Ванесса Имус.

По ее словам, если не пить достаточно воды, могут возникнуть такие проблемы, как сухость кожи, судороги мышц, запоры, головные боли.

Видео дня

"Ваша гидратация влияет на энергию и концентрацию, и даже легкое обезвоживание может снизить концентрацию и усилить усталость. Поддержание водного баланса также может помочь стабилизировать аппетит и поддерживать метаболические процессы", - добавила зарегистрированный диетолог из Торонто Анар Аллидина.

Может ли вода с лимоном обеспечить все эти потребности организма? Диетологи рассказали о преимуществах и рисках употребления этого напитка.

Польза лимонной воды

Аллидина объяснила, что добавление лимона в воду уже улучшает ее вкус. Поэтому этот трюк может помочь людям, которым не нравится вкус простой воды, приблизиться к рекомендуемой суточной норме потребления - 15,5 стакана для мужчин и 11,5 стакана для женщин.

"Добавление лимона к воде обеспечивает небольшое повышение уровня витамина С, что является полезным для иммунитета", - говорит Имус.

Она объяснила, что витамин С является антиоксидантом, а это означает, что он может предотвратить повреждение клеток и способствовать здоровому виду кожи, а также укрепить вашу иммунную систему, чтобы она лучше реагировала на бактерии.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), лимонный сок также содержит некоторые витамины группы В, которые могут способствовать выработке энергии, и калий, поддерживающий здоровое кровяное давление.

"Теплая вода с лимоном может помочь слегка стимулировать пищеварение", - говорит Аллидина.

По ее словам, благодаря калию, содержащемуся в лимоне, пища быстрее продвигается по пищеварительному тракту. Также этот микроэлемент нейтрализует в организме натрий, что ведет к уменьшению вздутия живота.

Кроме того, исследование, опубликованное в 2021 году в журнале National Library of Medicine, показало, что цитрат, который есть в лимонном соке, может предотвратить образование камней в почках (поддержание водного баланса в целом также способствует профилактике камней в почках).

Риски употребления воды с лимоном

"Добавление лимона к воде делает ее немного кислее, что может быть неприятным для тех, кто страдает рефлюксом или имеет чувствительный желудок", - говорит Имус.

Кислота также может повреждать зубную эмаль, если постоянно пить воду с лимоном, добавила Аллидина. Чтобы избежать этого побочного эффекта, стоит использовать соломинку или промывать рот чистой водой.

Что лучше - вода с лимоном или без него

Употребление лимонной воды может помочь вам предотвратить обезвоживание, а также пополнить ваш организм некоторыми питательными веществами. Впрочем, отмечается, для поддержания потребностей организма ничто не сравнится с обычной водой, поэтому эксперты рекомендуют утром выпивать около 450 мл воды с лимоном, а в течение дня пить обычную воду.

"Употребление воды с лимоном утром помогает получить преимущество в гидратации и пробудить пищеварительную систему", - говорит Имус.

По данным Кливлендской клиники, кислота в лимонном соке помогает пополнить необходимыми веществами желудочный сок для правильного переваривания пищи.

Кроме того, добавила Имус, если пить воду с лимоном лишь раз в день, вам не придется беспокоиться о негативном ее влиянии на зубную эмаль или о кислотном рефлюксе.

Ранее УНИАН писал о напитке №1 для защиты здоровья кишечника. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, что для этого он ежедневно пьет вишневый сок. По словам врача, он содержит очень много антоцианов и полифенолов, поэтому может быть самым полезным из всех соков. К тому же кишечные бактерии могут использовать этот напиток для производства противовоспалительных соединений.

Вас также могут заинтересовать новости: