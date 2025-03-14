Некоторые люди будут вынуждены искать себе другой способ заработка.

Искусственный интеллект давно стал частью нашей жизни, ведь бытовая техника, карманные гаджеты, компьютеры и многие медицинские устройства - это все роботы, выполняющие определенные процессы. И чем интенсивнее развиваются технологии, тем больше люди задумываются о том, какие профессии может заменить ИИ уже в ближайшем будущем.

Кого заменит ИИ в ближайшие 5 лет

Без развития технологий невозможно развитие государства, это стало ясно еще в конце 19 - начале 20 века, когда активно начали строиться фабрики и заводы. Уже тогда появились первые машины и механизмы, облегчающие человеческий труд. Сейчас, в 21 веке мы имеем возможность звонить по наручным часам, не заходя в квартиру включать чайник, общаться с музыкальной колонкой, как с живым человеком или ездить в салоне машины без водителя.

Фильмы вроде "Я робот" или "Черное зеркало" не кажутся такими уж фантастическими - будущее, где ИИ в виде роботов, живущих рядом с людьми, становится реальностью. Яркий тому пример - разработки Boston Dynamics, впечатляющие и пугающие одновременно.

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Разработчики искусственного интеллекта учат своих "подопечных" выполнять команды и делать то, что может делать человек. Оказывается, что машина, которая не устает, не хочет спать или есть, ничем не болеет и не имеет личных предпочтений, способна практически на все. И несмотря на искусственность этих роботов, у них все-таки есть интеллект - ChatGPT научился обманывать своих разработчиков.

Центр исследований Pew Research провел опрос, в рамках которого выяснилось, что 52% американцев беспокоятся о том, что их может заменить ИИ. На доске объявлений по поиску работы Indeed опубликован список из 11 профессий. Читая его, становится ясно, какие профессии заменит ИИ уже в ближайшее время:

Производство - роботы могут быть использованы для сборки, проверки, тестирования и упаковки продукции, из-за чего люди, отвечающие за эти процессы, будут не нужны.

- роботы могут быть использованы для сборки, проверки, тестирования и упаковки продукции, из-за чего люди, отвечающие за эти процессы, будут не нужны. Армия - ИИ сможет работать вместо разведчиков, также его нетрудно научить собирать данные и анализировать их, выявлять закономерности в поведении противника и автоматически отвечать на угрозу.

- ИИ сможет работать вместо разведчиков, также его нетрудно научить собирать данные и анализировать их, выявлять закономерности в поведении противника и автоматически отвечать на угрозу. Розничная торговля - разработчики допускают, что робот способен заменить продавца, упаковщика, товароведа, уборщика и даже торгового представителя.

- разработчики допускают, что робот способен заменить продавца, упаковщика, товароведа, уборщика и даже торгового представителя. Логистика и транспортные услуги - искусственный интеллект может выполнять задачи таксистов, шоферов, курьеров и логистов.

- искусственный интеллект может выполнять задачи таксистов, шоферов, курьеров и логистов. Онлайн-продажи - приложения ИИ способны анализировать данные о клиентах, звонить и отправлять смс, консультировать и продавать.

- приложения ИИ способны анализировать данные о клиентах, звонить и отправлять смс, консультировать и продавать. Анализ данных - все компании, которые занимаются сборкой и обработкой большого объема данных, могут использовать ИИ для своих нужд.

- все компании, которые занимаются сборкой и обработкой большого объема данных, могут использовать ИИ для своих нужд. Финансовая аналитика - искусственный интеллект способен составлять финансовые отчеты, анализировать движение средств, как бухгалтер или финансист.

- искусственный интеллект способен составлять финансовые отчеты, анализировать движение средств, как бухгалтер или финансист. Инвестиции - роботы могут управлять рисками и заниматься построением портфеля, учитывая колебания рынка и сферу деятельности компании.

- роботы могут управлять рисками и заниматься построением портфеля, учитывая колебания рынка и сферу деятельности компании. Недвижимость - использование ИИ в сфере недвижимости заменит риелторов, так как робот может создать трехмерную картинку жилья, найти оптимальные предложения, подготовить документы и провести сделку.

- использование ИИ в сфере недвижимости заменит риелторов, так как робот может создать трехмерную картинку жилья, найти оптимальные предложения, подготовить документы и провести сделку. Налоговая система - искусственный интеллект способен вводить данные, делать расчеты, составлять отчеты вместо человека.

- искусственный интеллект способен вводить данные, делать расчеты, составлять отчеты вместо человека. Туризм - приложение ИИ может найти подходящий тур, жилье и билеты, забронировать их, оплатить и даже составить маршрут путешествия.

- приложение ИИ может найти подходящий тур, жилье и билеты, забронировать их, оплатить и даже составить маршрут путешествия. Переводы - деятельность переводчиков будет не нужна при наличии искусственного интеллекта, уже сейчас онлайн можно перевести речь с одного языка на другой.

Как видите, список того, какие профессии может заменить нейросеть, довольно обширный, однако стоит понимать одну деталь. Разработчики не утверждают, что в каждой из этих отраслей люди не будут нужны совсем.

Скорее, ИИ необходим для того чтобы отдать ему часть рутинных и сложных задач, в которых ошибки должны быть исключены. Тогда сотрудники-люди получат возможность сосредоточиться на более важных вещах.

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