'Ты была ошибкой': 11 фраз, которые говорят о том, что ваша мать – плохой человек

В США наблюдается рекордный рост числа взрослых людей, разрывающих отношения с родителями, причиной чему часто становятся годы скрытого или явного психологического насилия.

Прямо сейчас США сталкиваются с масштабной тенденцией в семейных отношениях. В частности, мы наблюдаем рекордное количество взрослых детей, которые полностью разрывают контакты с родителями и другими родственниками.

Самые серьезные разрывы чаще всего происходят между матерями и их отдалившимися детьми, пишет Your Tango. И хотя с некоторыми мамами прекращают общение несправедливо, другие действительно причиняли своим детям боль в прошлом.

Не все матери – хорошие люди, даже если должны ими быть. Если ваша мама произносила фразы, подобные приведенным ниже, вполне вероятно, что она была не самым лучшим человеком.

Если ваша мама использовала эти 11 фраз - это тревожный знак

1. "Я такого никогда не говорила"

Представьте ситуацию: вы вспоминаете, как мама оскорбляла вас или угрожала. Вы отчетливо помните это во время жаркой ссоры. Спустя время вы напоминаете ей об этом, а она, не моргнув глазом, заявляет: "Я никогда такого не говорила". Эту фразу регулярно используют нарциссы, чтобы применять газлайтинг к жертвам и снимать с себя ответственность.

Это одна из причин, почему спорить с нарциссом так сложно. Они никогда не признаются в том, в чем должны. К сожалению, если ваша мама постоянно отказывается от своих слов, это может быть признаком того, что она не очень хороший человек.

2. "Да никто другой не стал бы тебя терпеть"

Родитель должен быть вашим главным болельщиком. Это те люди, благодаря которым вы должны чувствовать себя хорошо. Если большую часть детства вам приходилось иметь дело с матерью, которая регулярно унижала вас, говорила, что вас невозможно любить, и требовала благодарности за то, что она вообще с вами возится, – скорее всего, вы подвергались насилию.

Вербальное насилие – это ненормально. Если она делала так регулярно, ваша мать, вероятно, не очень хороший человек, а возможно, и нарцисс.

3. "Ой, да бедненький ты наш!"

Помните мать Тони Сопрано, Ливию, в сериале "Клан Сопрано"? Всякий раз, когда Тони поднимал действительно важную проблему, она оборачивала это против него, саркастически восклицая: "Ой, бедненький ты наш!" (Oh, poor you!). Ее персонаж был известен своим ужасным характером, особенно по отношению к сыну.

Проще всего это было заметить по тому, как она обесценивала проблемы своих детей, одновременно указывая на все несчастья своей собственной жизни. Обесценивание – распространенная тактика абьюзеров, чтобы заставить жертв замолчать. По сути, это часть стратегии DARVO: отрицание, нападение и смена ролей жертвы и обидчика.

4. "Твой отец тебя не любит"

Хотя некоторые матери ограничивают общение детей с отцами из-за реального насилия, правда в том, что другие используют детей как пешки в ожесточенных бракоразводных войнах. Если ваша мать пыталась настроить вас против отца или стравить с братьями и сестрами, она не была для вас хорошей мамой.

Не заблуждайтесь: ни один ребенок не заслуживает отчуждения от отца, если только этот отец не был жесток к нему. Если ваша мать виновна в этом, у вас есть все основания злиться.

5. "Проблема здесь не во мне"

Если вы когда-либо имели дело с человеком, который отказывается брать на себя ответственность за свои действия, вы уже знаете, насколько ужасными могут быть такие люди.

Принятие ответственности – краеугольный камень порядочного человека. Если мама постоянно винила вас в том, что совершила сама, это знак того, что она поступала плохо по отношению к вам и окружающим.

6. "Ты хочешь сделать мне больно? Это ты делаешь мне больно!"

Когда вы действительно причиняете кому-то боль, вам должны об этом сказать, и вы должны прекратить. Однако матери, которые говорят эту фразу, обычно не являются пострадавшей стороной. Они оскорбляются тем, что от них ожидают ответственности, или тем, что у их детей есть собственное мнение.

Это может быть признаком неуверенности или слабого самосознания. Также это может указывать на то, что абьюзер пытается обвинить вас в своих собственных действиях.

7. "Если бы ты только была красивой…"

Если вы девушка, чья мать критиковала вашу внешность, вы знаете, как это больно. Несмотря на то, что мама могла говорить, будто она "пытается помочь", и не всегда это было шуткой.

Чаще всего эти слова произносят матери, которые видят в собственных детях конкурентов, а не ребенка, нуждающегося в любви и заботе. И нет, это не вина ребенка. Печально, когда первым хулиганом в жизни человека становится его собственная мать.

8. "Ты был(а) ошибкой / случайностью"

Не существует способа сказать это ребенку, не причинив ему боли. Родитель, который говорит такое, особенно во время ссоры, совершает акт крайнего насилия.

В большинстве случаев матерям нет никакой нужды это произносить. Часто они настолько злы, обижены и просто ужасны, что все вокруг замечают, как мало у них желания быть матерью.

9. "Мне не нравятся твои друзья. Ты останешься со мной"

В определенной степени такие слова могут быть оправданы. Однако есть границы. Один из ключевых признаков токсичного родителя – чрезмерный контроль и завышенные требования, часто доходящие до нарушения серьезных границ, использования религии как оправдания или эмоционального шантажа для удержания вас в узде.

Хорошее правило: если вы боялись делать вещи, которые являются нормальными и здоровыми для детей (например, гулять со школьными друзьями или пробовать новый стиль одежды), вероятно, ваша мама была не самым хорошим человеком.

10. "В тебе сидит демон!"

Люди часто недооценивают, насколько распространено духовное насилие. Духовное насилие – это абьюз, замаскированный под духовность. Оно проявляется в необоснованных ограничениях, шейминге тел взрослеющих девочек, утверждениях, что люди ужасны, потому что Бог их ненавидит, и многом другом.

Если вам регулярно говорили, что вы "грешник" или ужасный человек только за то, что вы помышляли жить не так, как хочет мама, вы, вероятно, столкнулись с духовным насилием.

11. "Ты не особо умная. Может, тебе стоит просто выйти замуж"

Автор рассказал о реальной истории из жизни. В итоге девочка поверила в то, что сказала ей мать, хотя на самом деле была довольно умной. Она перестала учиться и осталась на второй год. В конце концов мать забрала ее из школы. Эта юная девушка получила пожизненную травму из-за того, что мать в нее не верила.

