Единицы хозяек задумываются об этом нюансе, а зря.

Холодильник - довольно "прожорливая" бытовая техника, хотя и это не то, что больше мотает электричество в квартире, но он тоже может заметно повысить расходы. Причем, на потребление влияет не только продолжительность работы, но и степень загрязнения некоторых деталей, как бы странно это ни звучало. Рассказываем, как почистить змеевики в холодильнике и зачем нужно это делать.

Нужно ли чистить змеевики холодильника

Издание Southern Living сообщает, что холодильники – одни из самых дорогих в эксплуатации бытовых приборов, так как они "мотают" довольно много света. Но, как оказалось, несоблюдение чистоты важного компонента этого прибора может увеличить потребление энергии холодильником. В итоге вырастут и счета за свет, и это то, что произойдет, если не чистить змеевики холодильника. Для того чтобы техника работала безупречно, а потребление электроэнергии было минимальным, нужно регулярно мыть эту деталь.

Она может располагаться снизу или сзади, и необходима, чтобы охлаждать пространство внутри холодильника. Деннис Годынюк, ведущий специалист по бытовой технике в компании Comfort Appliance Repair в Теннесси говорит, что змеевики работают, как радиатор - отводят тепло, которое выделяет холодильник, в помещение. Когда деталь покрыта пылью и грязью, происходит то же самое, что было бы, если бы вы накрыли радиатор одеялом - он бы хуже отдавал тепло в комнату.

Годынюк утверждает, что видел холодильники, змеевики которых были настолько сильно покрыты шерстью и пылью, что само устройство практически не охлаждало продукты, и как только деталь отмыли, бытовая техника стала работать тише и температура внутри опустилась ниже. Более того - снизились и счета за электричество, потому что холодильник стал работать в нормальном режиме, а не перегреваться, все больше и больше "мотая" свет.

Как часто следует чистить змеевики холодильника

Перед тем как очистить змеевик в холодильнике, важно обратить внимание на некоторые признаки, указывающие на необходимость такой уборки. Если ваше устройство стало издавать громкие звуки, хуже охлаждать продукты и сильнее, чем раньше, потреблять электричество, да и визуально змеевики уже выглядят очень грязными, вам точно стоит их почистить.

Для этого подойдет любое моющее средство из магазина или даже обычный мыльный раствор, в котором нужно смочить губку и "пройтись" ею по змеевикам. Главное - не забыть перед уборкой отключить холодильник от сети, а по ее окончании смыть моющее теплой чистой водой и вытереть насухо. Годынюк говорит, что такую процедуру можно проводить один-два раза в год, и этого будет достаточно, чтобы поддерживать устройство в чистоте и обеспечивать ему условия для нормальной работы.

