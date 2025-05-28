Украинский аналог слова 'понарошку': языковед раскрыла, как сказать правильно

С детства многим известно слово "понарошку". В повседневной речи его также часто употребляют, а потому полезно знать, как будет правильно на украинском языке это говорить, писать и чем заменить. На эти вопросы ответила языковед Лариса Чемерис.

Как писать слово понарошку

Для начала Лариса Чемерис объяснила, что означает понарошку. По ее словам, это слово употребляется в значении "я пошутил". Вместо этого россиянизма на украинском можно сказать:

  • жартома;
  • жартуючи;
  • граючись (если речь идет о детях);;
  • ненасправді;
  • ненасправжки;
  • заіграшки.

"В некоторых случаях можно употреблять наши сравнительные союзы: нібито, немов, неначебто, наче, буцім би", - добавила языковед.

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Лариса Чемерис
Лариса Чемерис
языковед

Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования.

Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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